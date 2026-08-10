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На Одещині розбився МіГ-29, але пілот вижив, - Повітряні сили

20:49 10.08.2026 Пн
1 хв
Льотчик знищував ворожі цілі над Одеською областю
aimg Іван Носальський
На Одещині розбився МіГ-29, але пілот вижив, - Повітряні сили Ілюстративне фото: Україна втратила МіГ-29 (armyinform.com.ua)
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Україна сьогодні, 10 серпня, втратила винищувач МіГ-29. На щастя, пілот залишився живим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

"Ввечері 10 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання втрачено винищувач МіГ-29 Повітряних Сил", - сказано у повідомленні Повітряних сил.

Військові уточнили, що льотчик перехоплював повітряні цілі. За попередніми даними, під час пуску авіаційної ракети літак загорівся і пілот втратив керування.

Український воїн намагався врятувати винищувач, але йому це не вдалося. Після цього він катапультувався. Пілота евакуювали до медзакладу.

У Повітряних силах наголосили, що причини інциденту встановлюються.

Падіння F-16

Нагадаємо, 29 липня під час виконання бойового завдання з перехоплення цілей у небі було втрачено зв'язок із винищувачем F-16.

На борту сталася позаштатна ситуація, пілот успішно катапультувався.

До речі, у липні американський генерал Ден Кейн розповів, що український пілот F-16 вперше збив російський винищувач під час повітряного бою.

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