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Главная » Бизнес » Энергетика

В Киевской области ввели экстренные отключения света

11:10 18.10.2026 Вс
1 мин
aimg Мария Науменко
В Киевской области ввели экстренные отключения света Фото: генератор возле одного из магазинов в Украине (Getty Images)
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18 октября в Киевской области ввели экстренные отключения света, из-за которых графики обесточений временно не действуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

В компании уточнили, что экстренные отключения действуют в Бучанском районе. В таких случаях привычные графики отключения электроэнергии не применяются.

Энергетики пообещали информировать потребителей о дальнейших изменениях через официальный телеграмм-канал.

Жителям района советуют следить за сообщениями ДТЭК, чтобы оперативно узнавать об обновлении ситуации с электроснабжением.

Напомним, 18 октября графики ограничения мощности для бизнеса и промышленности действуют по всей Украине, а почасовые отключения для всех категорий потребителей – в отдельных регионах объемом от 0,5 до 1,5 очереди. Причина – последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру.

В то же время в Винницкой области после российской атаки на объекты критической инфраструктуры ввели аварийные отключения света.

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