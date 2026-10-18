18 октября в Киевской области ввели экстренные отключения света, из-за которых графики обесточений временно не действуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

Жителям района советуют следить за сообщениями ДТЭК, чтобы оперативно узнавать об обновлении ситуации с электроснабжением.

В компании уточнили, что экстренные отключения действуют в Бучанском районе. В таких случаях привычные графики отключения электроэнергии не применяются.

Напомним, 18 октября графики ограничения мощности для бизнеса и промышленности действуют по всей Украине, а почасовые отключения для всех категорий потребителей – в отдельных регионах объемом от 0,5 до 1,5 очереди. Причина – последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру.

В то же время в Винницкой области после российской атаки на объекты критической инфраструктуры ввели аварийные отключения света.