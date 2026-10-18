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Россияне атаковали критическую инфраструктуру Винницкой области, в области аварийные отключения

07:34 18.10.2026 Вс
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Россияне атаковали критическую инфраструктуру Винницкой области, в области аварийные отключения Фото: после атаки РФ в Винницкой области аварийно отключили свет (Getty Images)
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В результате российской воздушной атаки 18 октября в Винницкой области разрушены объекты критической инфраструктуры. В области аварийно отключили свет, и в ближайшее время ситуация будет оставаться нестабильной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Винницкой областной военной администрации Наталью Заболотную.

Из-за удара в области ввели аварийные отключения электроэнергии. Объекты критической инфраструктуры, где это необходимо, переводят на резервные источники питания.

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Сколько потребителей осталось без света и когда его вернут, в ОВА не уточнили.

Власти призывают жителей Винницкой области не включать все электроприборы одновременно, чтобы не перегружать сеть.

"Сознательное энергопотребление - это наша помощь энергетикам", - подчеркнула Заболотная.

В ночь на 17 октября после российской атаки Винница осталась без электричества, и критическая инфраструктура города перешла на резервное питание.

2 октября кафиры ударили по производственному комплексу Roshen в Виннице. Работников тогда удалось уберечь благодаря скорейшей эвакуации после объявления тревоги.

Ранее из-за атаки обесточилась главная водопроводная станция города, и в Виннице возникли масштабные перебои с водой .

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