Россияне атаковали критическую инфраструктуру Винницкой области, в области аварийные отключения
В результате российской воздушной атаки 18 октября в Винницкой области разрушены объекты критической инфраструктуры. В области аварийно отключили свет, и в ближайшее время ситуация будет оставаться нестабильной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Винницкой областной военной администрации Наталью Заболотную.
Из-за удара в области ввели аварийные отключения электроэнергии. Объекты критической инфраструктуры, где это необходимо, переводят на резервные источники питания.
Энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Сколько потребителей осталось без света и когда его вернут, в ОВА не уточнили.
Власти призывают жителей Винницкой области не включать все электроприборы одновременно, чтобы не перегружать сеть.
"Сознательное энергопотребление - это наша помощь энергетикам", - подчеркнула Заболотная.
В ночь на 17 октября после российской атаки Винница осталась без электричества, и критическая инфраструктура города перешла на резервное питание.
2 октября кафиры ударили по производственному комплексу Roshen в Виннице. Работников тогда удалось уберечь благодаря скорейшей эвакуации после объявления тревоги.
Ранее из-за атаки обесточилась главная водопроводная станция города, и в Виннице возникли масштабные перебои с водой .