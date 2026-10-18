РФ атаковала энергообъекты в Тернопольской области, часть жителей остались без света
Российские дроны утром 18 октября попали в объекты энергетики в Тернопольской области. В результате атаки часть потребителей осталась без электроснабжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Тернопольской ОВА Тараса Пастуха.
"Продолжаются вражеские атаки в Тернопольскую область, под прицелом - наша критическая инфраструктура", - сообщил Пастух.
По его словам, сегодня утром зафиксировано попадание дрона в районе населенного пункта Старый Вишневец в Кременецкой области.
Поражён объект энергетики. Как следствие - обесточена часть потребителей.
Позже глава ОВА сообщил о попадании в объект энергетики в Кременце, который уже был атакован.
Также есть новое попадание в объект энергетики в Барсуковской общине.
О пострадавших из обеих локаций на данный момент сообщений не поступало.
Напомним, в результате российской воздушной атаки 18 октября в Винницкой области разрушены объекты критической инфраструктуры.
В области аварийно отключили свет, и в ближайшее время ситуация будет оставаться нестабильной.