РФ атаковала энергообъекты в Тернопольской области, часть жителей остались без света

Российские дроны утром 18 октября попали в объекты энергетики в Тернопольской области. В результате атаки часть потребителей осталась без электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Тернопольской ОВА Тараса Пастуха.

"Продолжаются вражеские атаки в Тернопольскую область, под прицелом - наша критическая инфраструктура", - сообщил Пастух.

По его словам, сегодня утром зафиксировано попадание дрона в районе населенного пункта Старый Вишневец в Кременецкой области.

Поражён объект энергетики. Как следствие - обесточена часть потребителей.



Позже глава ОВА сообщил о попадании в объект энергетики в Кременце, который уже был атакован.

Также есть новое попадание в объект энергетики в Барсуковской общине.

О пострадавших из обеих локаций на данный момент сообщений не поступало.