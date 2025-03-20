Ночью на подступах к Киеву зафиксировали 17 дронов, - КГВА

На подступах к Киеву были зафиксированы почти 20 российских дронов в ночь на 20 марта. ПВО сбила 11 из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА .

"Воздушная тревога в столице ночью не объявлялась. Однако на подступах к Киеву было зафиксировано 17 вражеских БПЛА", - говорится в сообщении.

В частности, 11 были уничтожены средствами ПВО, остальные - локационно потеряны или покинули воздушное пространство.

"Информация о повреждении критической инфраструктуры или пострадавших в результате падения обломков - отсутствует", - добавили в КГВА.