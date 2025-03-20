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По Украине распространяется тревога: РФ запустила "Шахеды" по нескольким направлениям

Четверг 20 марта 2025 21:20
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По Украине распространяется тревога: РФ запустила "Шахеды" по нескольким направлениям Иллюстративное фото: РФ запустила "Шахеды" по нескольким направлениям (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация запустила беспилотники типа "Шахед" по территории в Украине вечером четверга, 20 марта. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

По данным Воздушных сил, российская армия запустила несколько групп беспилотников с разных направлений.

Первые дроны двигались с приграничья Харьковской области. Также вражеские беспилотники были замечены на границе Харьковской и Донецкой областей.

Кроме этого российские "Шахеды" движутся с южного направления, через Запорожскую область в центральные регионы.

Обновлено в 22:15.

По данным Воздушных сил, российские беспилотники были замечены в окрестностях города Чернигов, а также в направлении Одессы и Черноморска.

Воздушная тревога также объявлена в Киевской области.

Где замечены дроны по состоянию на 22:15:

  • БпЛА на севере Днепропетровщины, курс - северо-западный;
  • БпЛА на юго-западе Харьковщины, курс - южный;
  • БпЛА в акватории Черного моря, курс - западный/северо-западный;
  • БпЛА на севере, юге и в центральной части Сумщины, курс - юго-западный;
  • БпЛА на востоке Кировоградщины, курс - северо-западный;
  • БпЛА на востоке, западе и юге Полтавщины, курс - северо-западный/юго-западный/западный;
  • БпЛА на востоке и в центральной части Черниговщины, курс - западный/юго-западный.

Где замечены дроны по состоянию на 21:15:

  • БпЛА над Запорожской областью, курс - северо-западный;
  • БпЛА на севере Днепропетровщины, курс - северо-западный;
  • БпЛА на севере и в центральной части Харьковщины, курс - западный/юго-западный/южный;
  • БпЛА в акватории Черного моря, курс - северо-западный/западный;
  • БпЛА на границе Донетчины и Харьковщины, курс - юго-западный;
  • БпЛА на севере, юге и в центральной части Сумщины, курс - юго-западный;
  • БпЛА на востоке Кировоградщины и юге Полтавщины, курс - северо-западный.

Где объявлена тревога

По Украине распространяется тревога: РФ запустила &quot;Шахеды&quot; по нескольким направлениям

Последствия атаки РФ по Украине

Напомним, минувшей ночью под вражеской атакой была Кировоградская область и Кропивницкий. Известно, что из-за атаки в Кропивницком из-за атаки РФ пострадали 10 человек, среди них есть дети.

Также российские дроны сбивали на подступах к Киеву. ПВО сбила 11 беспилотников, учитывая тот факт, что тревоги в Киеве не объявляли.

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