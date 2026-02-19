RU

Одесса получила жизненно важные генераторы: сколько людей - до сих пор без света

Многие люди в Одесской области до сих пор остаются без света (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Одесская область получила необходимые для запитки критической инфраструктуры генераторы. Однако без света из-за вражеских атак и непогоды до сих пор остается значительная часть абонентов в разных районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера в Facebook.

Читайте также: Без света по несколько дней: какая ситуация с электричеством и теплом в Одессе

О каких генераторах для Одесской области идет речь

Согласно информации чиновника, необходимые для запитки критической инфраструктуры генераторы прибыли в Одесскую область из других регионов Украины.

Кипер отметил, что к ремонтным работам присоединились бригады:

  • из разных районов области;
  • из столицы.

"Спасибо за поддержку", - подчеркнул глава Одесской ОВА.

Чем важно скорейшее подключение генераторов

По словам Кипера, отдельные дома в жилых кварталах в Одессе - уже подключают к генераторам.

Он уточнил, что это позволяет восстановить:

  • подачу тепла;
  • подачу воды.

"Всего за минувшие сутки энергетики вернули электроснабжение для почти 60 тысяч семей", - уточнил чиновник.

Сколько абонентов до сих пор остаются без света

Кипер сообщил, что в целом по состоянию на утро четверга, 19 февраля, без света из-за вражеских атак и непогоды остаются 99 тысяч абонентов - в Киевском районе Одессы.

Тем временем в Одесской области без света остаются 36,6 тыс. абонентов - в населенных пунктах:

  • Одесского района;
  • Белгород-Днестровского района;
  • Болградского района;
  • Измаильского района.

Сколько пунктов несокрушимости развернули в Одессе

В завершение глава Одесской областной военной администрации напомнил, что для поддержки людей в сложной ситуации в городе сейчас развернуто более 340 пунктов несокрушимости.

Еще 31 пункт оказания помощи - дополнительно установила за последние сутки Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются непрерывно", - подытожил глава ОВА.

Публикация Кипера (скриншот: facebook.com/Олег-Кіпер)

Напомним, в ночь на 17 февраля РФ атаковала Одессу ударными дронами, в результате чего было зафиксировано повреждение гражданских объектов и инфраструктуры.

В результате вражеской атаки без электроснабжения остались около 107 тысяч потребителей в Киевском районе Одессы и в части Одесского района области.

Сообщалось, что российские войска в очередной раз нанесли удар по энергетике Одесской области, в результате чего серьезно повреждено оборудование теплоэлектростанции ДТЭК.

В целом в Одессе и области сложилась критическая ситуация с электро-, тепло- и водоснабжением.

Между тем 19 февраля стало известно, что Одессу посетили сенаторы США - впервые с начала полномасштабной войны.

Читайте также про снежный коллапс в Украине после подтоплений - где непогода парализовала жизнь людей.

