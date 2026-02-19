Одесса получила жизненно важные генераторы: сколько людей - до сих пор без света

Одесская область получила необходимые для запитки критической инфраструктуры генераторы. Однако без света из-за вражеских атак и непогоды до сих пор остается значительная часть абонентов в разных районах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера в Facebook.
Согласно информации чиновника, необходимые для запитки критической инфраструктуры генераторы прибыли в Одесскую область из других регионов Украины.
Кипер отметил, что к ремонтным работам присоединились бригады:
"Спасибо за поддержку", - подчеркнул глава Одесской ОВА.
По словам Кипера, отдельные дома в жилых кварталах в Одессе - уже подключают к генераторам.
Он уточнил, что это позволяет восстановить:
"Всего за минувшие сутки энергетики вернули электроснабжение для почти 60 тысяч семей", - уточнил чиновник.
Кипер сообщил, что в целом по состоянию на утро четверга, 19 февраля, без света из-за вражеских атак и непогоды остаются 99 тысяч абонентов - в Киевском районе Одессы.
Тем временем в Одесской области без света остаются 36,6 тыс. абонентов - в населенных пунктах:
В завершение глава Одесской областной военной администрации напомнил, что для поддержки людей в сложной ситуации в городе сейчас развернуто более 340 пунктов несокрушимости.
Еще 31 пункт оказания помощи - дополнительно установила за последние сутки Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются непрерывно", - подытожил глава ОВА.
Напомним, в ночь на 17 февраля РФ атаковала Одессу ударными дронами, в результате чего было зафиксировано повреждение гражданских объектов и инфраструктуры.
В результате вражеской атаки без электроснабжения остались около 107 тысяч потребителей в Киевском районе Одессы и в части Одесского района области.
Сообщалось, что российские войска в очередной раз нанесли удар по энергетике Одесской области, в результате чего серьезно повреждено оборудование теплоэлектростанции ДТЭК.
В целом в Одессе и области сложилась критическая ситуация с электро-, тепло- и водоснабжением.
Между тем 19 февраля стало известно, что Одессу посетили сенаторы США - впервые с начала полномасштабной войны.
