Одесса после потопа частично без света с сотнями поврежденных домов: что известно

"В городе продолжается ликвидация последствий стихии. Спасательные, коммунальные и энергетические службы работают круглосуточно. Провел координационное совещание с местными властями, областной администрацией, ГСЧС и привлеченными службами", - рассказал Кулеба.

По его словам, комиссии уже начали обследование жилого фонда для дальнейших компенсаций пострадавшим.

По состоянию на сегодня зафиксировано почти 800 поврежденных домов - это около 500 многоэтажек и 300 частных домов. Люди продолжают обращаться с заявлениями о повреждениях.

Сейчас работы по откачке воды продолжаются на 38 локациях в частном секторе. Уже отведено около 900 тысяч кубометров воды, вывезено 147 тонн мусора, разобрано 13 поврежденных конструкций.

"Защитные сооружения также возвращают в готовность. Воду выкачали уже из всех затопленных укрытий, сейчас они просушиваются и готовятся для использования", - сообщил вице-премьер.

В то же время часть Одессы до сих пор остается без электроснабжения, однако энергетики работают над восстановлением. В то же время водо- и газоснабжение функционируют в штатном режиме.

В области открыто более 200 Пунктов Несокрушимости, где жители могут согреться и подзарядить телефоны.

Как подытожил Кулеба, к ликвидации последствий привлечено почти 3 тысячи человек и около 660 единиц техники, дополнительно прибыли подразделения из других регионов.