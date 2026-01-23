RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Очное или дистанционное обучение? Как будут работать школы в Украине с 26 января

Фото: В нескольких регионах Украины возобновляют очное обучение в школах с 26 января (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

С понедельника, 26 января, в ряде регионов Украины школы возобновляют очное обучение после вынужденных каникул и дистанционки из-за погоды и ситуации с электроснабжением. В некоторых областях обучение и в дальнейшем будет проходить онлайн или продолжатся каникулы.

РБК-Украина рассказывает, где школьники возвращаются за парты.

Волынская область

На Волыни общинам разрешили самостоятельно восстанавливать очное обучение с 26 января, если это позволяют погодные условия и состояние инфраструктуры. Соответствующие изменения приняла региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Председатель Волынской ОГА Роман Романюк сообщил, что существенного похолодания больше не ожидается, а ситуация с электроснабжением остается сложной, но стабильной. Местные власти призвали учитывать температуру в учебных заведениях и условия проезда детей.

В Луцкой общине с понедельника, 26 января, все школы без исключения восстанавливают очное обучение. Об этом сообщили в Луцком горсовете. Руководители школ подтвердили готовность работать в обычном формате и обеспечить питание учащихся.

Закарпатье (Мукачево)

В Мукачевской общине с 26 января обучение во всех учебных заведениях возобновляется в штатном режиме. Образовательный процесс будет проходить по утвержденным расписаниям с соблюдением организационных требований.

Ивано-Франковск

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что с понедельника дети возвращаются в школы. Обучение возобновляется в очном формате.

Тернополь

В Тернопольской общине с 26 января также восстанавливается образовательный процесс во всех учебных заведениях. Соответствующее решение приняла местная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

В управлении образования отметили, что все школы и укрытия обеспечены электро-, тепло- и водоснабжением, что позволяет полноценно проводить обучение даже во время воздушных тревог.

Черновицкая область

В Черновицкой области областные власти рекомендовали продлить каникулы до 1 февраля, однако громады принимали решение индивидуально.

По состоянию на 21 января:

  • 63% школ работают очно или в смешанном формате;
  • 37% школ находятся на каникулах;
  • высшие учебные заведения - на запланированных каникулах.

Черниговская область

В Чернигове школы с 19 января работают в дистанционном формате. По предварительной информации горсовета, онлайн-обучение продлится как минимум до 23 марта.

Вместе с тем в случае улучшения ситуации с безопасностью и стабилизации энергоснабжения это решение могут пересмотреть.

Решение продлить зимние каникулы

Напомним, 14 января президент Владимир Зеленский поручил Министерству образования и науки вместе с местными властями наработать предложения по организации обучения в условиях чрезвычайной ситуации в энергосистеме. Этот вопрос рассматривался во время совещания, посвященного стабильности энергоснабжения, с отдельным акцентом на ситуацию в Киеве.

Впоследствии Кабинет министров принял решение о временном приостановлении очного обучения из-за последствий чрезвычайной ситуации.

В то же время образовательный омбудсмен Надежда Лещик отметила, что удлиненные зимние каникулы могут компенсироваться или сокращением весенних каникул, или продолжением учебного процесса в июне 2026 года.

Также мы рассказывали о том, как школы работают с 19 января в разных регионах - очно, дистанционно или остаются на каникулах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Школазимние каникулыДистанционное обучениеОбразование в Украине