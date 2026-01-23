Очное или дистанционное обучение? Как будут работать школы в Украине с 26 января

С понедельника, 26 января, в ряде регионов Украины школы возобновляют очное обучение после вынужденных каникул и дистанционки из-за погоды и ситуации с электроснабжением. В некоторых областях обучение и в дальнейшем будет проходить онлайн или продолжатся каникулы.
РБК-Украина рассказывает, где школьники возвращаются за парты.
На Волыни общинам разрешили самостоятельно восстанавливать очное обучение с 26 января, если это позволяют погодные условия и состояние инфраструктуры. Соответствующие изменения приняла региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.
Председатель Волынской ОГА Роман Романюк сообщил, что существенного похолодания больше не ожидается, а ситуация с электроснабжением остается сложной, но стабильной. Местные власти призвали учитывать температуру в учебных заведениях и условия проезда детей.
В Луцкой общине с понедельника, 26 января, все школы без исключения восстанавливают очное обучение. Об этом сообщили в Луцком горсовете. Руководители школ подтвердили готовность работать в обычном формате и обеспечить питание учащихся.
В Мукачевской общине с 26 января обучение во всех учебных заведениях возобновляется в штатном режиме. Образовательный процесс будет проходить по утвержденным расписаниям с соблюдением организационных требований.
Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что с понедельника дети возвращаются в школы. Обучение возобновляется в очном формате.
В Тернопольской общине с 26 января также восстанавливается образовательный процесс во всех учебных заведениях. Соответствующее решение приняла местная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.
В управлении образования отметили, что все школы и укрытия обеспечены электро-, тепло- и водоснабжением, что позволяет полноценно проводить обучение даже во время воздушных тревог.
В Черновицкой области областные власти рекомендовали продлить каникулы до 1 февраля, однако громады принимали решение индивидуально.
По состоянию на 21 января:
В Чернигове школы с 19 января работают в дистанционном формате. По предварительной информации горсовета, онлайн-обучение продлится как минимум до 23 марта.
Вместе с тем в случае улучшения ситуации с безопасностью и стабилизации энергоснабжения это решение могут пересмотреть.
Напомним, 14 января президент Владимир Зеленский поручил Министерству образования и науки вместе с местными властями наработать предложения по организации обучения в условиях чрезвычайной ситуации в энергосистеме. Этот вопрос рассматривался во время совещания, посвященного стабильности энергоснабжения, с отдельным акцентом на ситуацию в Киеве.
Впоследствии Кабинет министров принял решение о временном приостановлении очного обучения из-за последствий чрезвычайной ситуации.
В то же время образовательный омбудсмен Надежда Лещик отметила, что удлиненные зимние каникулы могут компенсироваться или сокращением весенних каникул, или продолжением учебного процесса в июне 2026 года.
None