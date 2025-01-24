Главе Хмельницкой МСЭК Крупе продлили меру пресечения

Дело Крупы

Напомним, что в октябре 2024 года ГБР сообщило о разоблачении главы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 млн долларов в разных валютах.

Печерский райсуд Киева избрал чиновнице меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 500 млн гривен. Позже Апелляционная палата ВАКС уменьшила размер залога до 280 млн гривен.

Разоблачение Татьяны Крупы стало резонансным и дало старт разоблачению еще ряда глав и чиновников МСЭК в разных регионах.

Выяснилось, что по схеме Крупы 50 прокуроров Хмельницкой области получили фейковые инвалидности. После скандала Андрей Костин ушел с должности генпрокурора Украины.

В результате в Украине решили ликвидировать систему МСЭК, заменив ее экспертными командами для определения и подтверждения инвалидности.

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