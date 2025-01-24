Очільниці Хмельницької МСЕК Крупі продовжили запобіжний захід

Справа Крупи

Нагадаємо, що у жовтні 2024 року ДБР повідомило про викриття голови Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи та її сина на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 млн доларів у різних валютах.

Печерський райсуд Києва обрав чиновниці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 500 млн гривень. Згодом Апеляційна палата ВАКС зменшила розмір застави до 280 млн гривень.

Викриття Тетяни Крупи стало резонансними і дало старт викриттю ще низки голів та посадовців МСЕК у різних регіонах.

З'ясувалося, що за схемою Крупи 50 прокурорів Хмельницької області фейкові інвалідності. Після скандалу Андрій Костін пішов з посади генпрокурора України.

В результаті в Україні вирішили ліквідувати систему МСЕК, замінивши її експертними командами для визначення та підтвердження інвалідності.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.