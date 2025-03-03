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Не пригласить страны Балтии на переговоры в Лондоне было ошибкой, - глава МИД Литвы

Понедельник 03 марта 2025 11:33
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Не пригласить страны Балтии на переговоры в Лондоне было ошибкой, - глава МИД Литвы Фото: министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Неприглашение стран Балтии на встречу лидеров государств в Лондоне на выходных было ошибкой. Однако для Литвы самое важное - это уверенность, что этого удастся избежать в будущем.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, пишет LRT.

"Сейчас есть видимые европейские усилия, направленные на формирование этого стола и повестки дня будущих мирных переговоров. Такое представительство возможно при условии, что все страны будут за столом переговоров, или на региональном уровне, или в группах или блоках", - отметил Будрис.

По его словам, одним из форматов могут стать переговоры с участием стран Северной Европы и Балтии. Он напомнил, что на первых встречах Веймар+ премьер-министр Дании представлял эти страны, и такая модель была положительно оценена.

"Почему Дания? Мы неоднократно подчеркивали это. Потому что Дания в этом году председательствует в Северо-Балтийской восьмерке, также будет председательствовать в Европейском Союзе в течение следующих шести месяцев и является непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Поэтому это естественная роль, которую мы берем на себя", - пояснил Будрис.

Министр иностранных дел Литвы также отметил необходимость привлечения стран Балтии к переговорному процессу.

"Когда круг расширяется, когда на этот раз присутствовала не только Дания, но и другие северные страны, было бы ошибкой не пригласить страны Балтии. Мы четко дали это понять", - подчеркнул он.

Саммит по Украине в Лондоне

Напомним, премьер-министр Британии Кир Стармер организовал саммит по Украине, который прошел в воскресенье, 2 марта. Встреча европейских лидеров призвана продемонстрировать общую и твердую поддержку Украины.

Однако впоследствии СМИ писали о том, что страны Балтии "очень недовольны" тем, что Великобритания не пригласила их лидеров присоединиться к саммиту по Украине. Латвия, Литва и Эстония были исключены.

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