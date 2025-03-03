Не пригласить страны Балтии на переговоры в Лондоне было ошибкой, - глава МИД Литвы
Неприглашение стран Балтии на встречу лидеров государств в Лондоне на выходных было ошибкой. Однако для Литвы самое важное - это уверенность, что этого удастся избежать в будущем.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, пишет LRT.
"Сейчас есть видимые европейские усилия, направленные на формирование этого стола и повестки дня будущих мирных переговоров. Такое представительство возможно при условии, что все страны будут за столом переговоров, или на региональном уровне, или в группах или блоках", - отметил Будрис.
По его словам, одним из форматов могут стать переговоры с участием стран Северной Европы и Балтии. Он напомнил, что на первых встречах Веймар+ премьер-министр Дании представлял эти страны, и такая модель была положительно оценена.
"Почему Дания? Мы неоднократно подчеркивали это. Потому что Дания в этом году председательствует в Северо-Балтийской восьмерке, также будет председательствовать в Европейском Союзе в течение следующих шести месяцев и является непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Поэтому это естественная роль, которую мы берем на себя", - пояснил Будрис.
Министр иностранных дел Литвы также отметил необходимость привлечения стран Балтии к переговорному процессу.
"Когда круг расширяется, когда на этот раз присутствовала не только Дания, но и другие северные страны, было бы ошибкой не пригласить страны Балтии. Мы четко дали это понять", - подчеркнул он.
Саммит по Украине в Лондоне
Напомним, премьер-министр Британии Кир Стармер организовал саммит по Украине, который прошел в воскресенье, 2 марта. Встреча европейских лидеров призвана продемонстрировать общую и твердую поддержку Украины.
Однако впоследствии СМИ писали о том, что страны Балтии "очень недовольны" тем, что Великобритания не пригласила их лидеров присоединиться к саммиту по Украине. Латвия, Литва и Эстония были исключены.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.