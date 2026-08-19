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Руководителя Николаевского ТЦК отстранили от должности после скандала со взяткой

16:50 19.08.2026 Ср
2 мин
За какие "услуги" чиновник требовал миллионы
aimg Сергей Козачук
Фото: задержание главы Николаевского ОТЦК за коррупцию (t.me/ruslan_kravchenko_ru)

Начальник Николаевского областного ТЦК и СП отстранен от должности из-за подозрения в вымогательстве и получении 15 тысяч долларов взятки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора Украины.

Детали дела и мера пресечения

По ходатайству прокуроров Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона суд отстранил подозреваемого от исполнения должностных обязанностей.

Ему инкриминируют вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Суд также избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 4 млн 659 тыс. грн.

За что чиновник требовал деньги

Следователи установили, что глава областного ТЦК требовал денежное вознаграждение за решение вопросов непринятия мобилизационных мер в отношении трех военнообязанных, изъятие их данных по розыску в системе "Оберег" и создание условий для их дальнейшего бронирования по месту работы.

Кроме того, чиновник обещал помочь в непринятии уже мобилизованного гражданина в воинскую часть и отправлении его на повторное прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК).

Дело расследуется, досудебное расследование продолжается.

Дело главы Николаевского ТЦК

Напомним, правоохранители задержали главу Николаевского областного ТЦК и СП во время получения дежурной части взятки.

Чиновник требовал 15 тысяч долларов за содействие во избежании мобилизации, изъятие данных из системы "Оберег", бронирование и направление на повторную ВЛК.

Позже суд отстранил от должности начальника Николаевского ОТЦК . Ему сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Кроме того, суд избрал меру пресечения руководителю Николаевского ТЦК. Чиновника отправили под стражу с возможностью внесения залога.

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