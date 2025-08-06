Ожидали хиты, а получили провал. 10 самых разочаровывающих игр последних 5 лет

Battlefield 2042

Battlefield 2042 разочаровал многих поклонников серии, особенно на ПК. Несмотря на высокий интерес на старте, игра быстро начала терять игроков. Основные проблемы - технические сбои, баги и жалобы на качество онлайн-матчей.

Игру также критиковали за отсутствие одиночного режима и классической системы классов, которая была важной частью баланса в мультиплеере. Несмотря на обновления и доработки, многие фанаты считают Battlefield 2042 неудачным релизом.

Battlefield 2042 (фото: XDA Developers)

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 стал одним из самых разочаровывающих релизов в истории: фанаты ждали игру годами, доверяя репутации CD Projekt Red, но запуск оказался катастрофическим.

Игра вышла с массой багов и технических проблем на всех платформах, а с версии для PlayStation 4 Sony даже сняла продажу в PS Store из-за шквала жалоб. Интернет наполнился видео с глюками и насмешками - запуск сравнивали с худшими провалами в игровой индустрии.

Со временем разработчики выпустили множество патчей, исправив большинство проблем. Однако для многих игроков разочарование оказалось слишком сильным.

Лишь с выходом дополнения Phantom Liberty и череды обновлений Cyberpunk 2077 стал той игрой, какой задумывался изначально - и начал постепенно возвращать доверие игроков.

Cyberpunk 2077 (фото: XDA Developers)

AEW: Fight Forever

Многие фанаты рестлинга с ностальгией вспоминают лучшие игры жанра из 90-х и начала 2000-х, особенно WWF No Mercy и WCW/NWO Revenge на Nintendo 64. Игра AEW: Fight Forever пыталась вернуть дух тех классических проектов.

Однако результат оказался далек от ожиданий: несмотря на сходный геймплей, игру подвели многочисленные баги, глитчи и однообразие. Вместо триумфального возвращения - очередное разочарование.

Хотя некоторым фанатам AEW игра пришлась по душе, большинство игроков восприняли ее как серьезный провал.

AEW: Fight Forever (фото: XDA Developers)

Gotham Knights

Серия Batman Arkham считается одной из лучших среди супергеройских игр, поэтому к любым связанным с ней проектам приковано внимание. Однако Gotham Knights (2022) показала, что принадлежность к вселенной Arkham - еще не гарантия успеха.

Игра сосредоточилась на других героях "Бэт-семьи", что заинтересовало фанатов DC. Но быстро стало ясно: по уровню качества и глубины она значительно уступает оригинальным играм от Rocksteady.

Кооперативный режим и апгрейды костюмов не спасли ситуацию - критики жаловались на поверхностный геймплей, скучные задания и непримечательных персонажей. Боевая система также получила много негатива и не смогла повторить драйв Arkham-серии.

Gotham Knights (фото: XDA Developers)

Balan Wonderworld

Юдзи Нака, создатель Sonic the Hedgehog и Nights into Dreams, всегда привлекал внимание своими проектами. Но его игра Balan Wonderworld (2021) стала большим разочарованием.

Несмотря на яркий визуальный стиль, напоминающий о прошлых успехах Sega, сам игровой процесс оказался крайне странным и скучным. Однокнопочное управление, запутанный дизайн уровней и отсутствие внятной отдачи от игры вызвали много критики.

Фанаты ожидали гораздо большего от такой легендарной фигуры, но игра провалилась и быстро ушла в забвение.

Balan Wonderworld (фото: XDA Developers)

Starfield

Starfield должен был стать знаковым проектом Bethesda и главной игрой для Xbox в 2023 году - той самой, которая укрепит репутацию платформы среди хардкорных геймеров. Но вместо этого игра вызвала споры и разочарование.

Несмотря на масштабную концепцию - путешествия по галактикам, фракции, сюжет и миссии - игру подвели баги, глюки, технические проблемы и слабая реализация ключевых идей.

Космические перелеты оказались ограниченными, а многие сюжетные линии - скучными или незапоминающимися. В итоге, Starfield осталась амбициозной, но неудачно реализованной RPG, которая не оправдала ожиданий.

Starfield (фото: XDA Developers)

Star Wars Outlaws

Star Wars Outlaws казалась отличной идеей: открытый мир, события между оригинальными фильмами, новая героиня, путешествия по планетам - все звучало как потенциальный хит. Но на практике игра оказалась серьезным разочарованием.

Разработкой занималась студия Massive Entertainment (создатели The Division), а издателем выступила Ubisoft. Однако ни сюжет, ни геймплей не смогли удержать внимание фанатов.

Игру критиковали за странные дизайнерские решения, глюки, плохую стелс-механику, невозможность носить вторичное оружие, неудобные чекпойнты и множество других недочетов. Ситуацию усугубил баг на PlayStation 5, из-за которого игроки теряли свои сохранения после установки патча.

Несмотря на попытки исправить игру через DLC с классическими героями, многие игроки быстро потеряли к ней интерес.

Star Wars Outlaws (фото: XDA Developers)

Marvel's Avengers

Marvel's Avengers казалась отличной идеей: объединить популярных героев Marvel в кооперативной игре с сюжетом и элементами киновселенной. Но на практике это обернулось провальным запуском и слабым игровым опытом.

Хотя в игре была полноценная сюжетная кампания с оригинальной историей, она не удержала интерес фанатов надолго. Множество критики вызвало стремление копировать стиль MCU, но без настоящей глубины или проработки.

Основное разочарование пришло от геймплея: боевая система оказалась однообразной, враги –"губками для урона", а силы супергероев - маловыразительными. К этому добавились проблемы с подключением и стабильностью кооперативных сессий.

Несмотря на выход DLC с новыми персонажами и сюжетами, большая часть игроков быстро ушла. Поддержка проекта официально завершилась в январе 2023 года, а в сентябре игру удалили из цифровых магазинов.

Marvel's Avengers (фото: XDA Developers)

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition должна была стать праздником для фанатов, ведь переиздание трех культовых GTA с PlayStation 2 вызвало огромный ажиотаж. Однако при релизе в 2021 году стало ясно: ожидания не оправдались.

Хотя графика стала немного лучше, все три игры были переполнены багами и глюками. Ошибки с погодными эффектами (дождь, молнии) делали миссии практически непроходимыми из-за плохой видимости.

Несмотря на последующие патчи и обновления, впечатление от релиза было испорчено. Большинство игроков сошлись во мнении: легендарная трилогия заслуживала гораздо более качественного переиздания.

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition (фото: XDA Developers)

Suicide Squad: Kill The Justice League

Suicide Squad: Kill The Justice League от Rocksteady Games, студии, прославившейся трилогией Batman: Arkham, стал одним из главных разочарований 2024 года.

Игра, которая должна была расширить вселенную DC и продолжить успех Arkham-серии, оказалась настоящей катастрофой.

Игровой процесс воспринимался как однообразная рутина, а запуск сопровождался множеством багов и визуальных глюков.

Сюжет получил особенно жесткую критику - фанатов возмутили повороты в истории и судьбы культовых персонажей, включая Бэтмена.

Даже пострелизный контент с новыми героями не спас ситуацию. Игру критиковали до самого завершения официальной поддержки в январе 2025 года.

Suicide Squad: Kill The Justice League (фото: XDA Developers)