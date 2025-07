Геймерская жара. 8 самых ожидаемых игровых новинок августа для всех платформ

THE HOUSE OF THE DEAD 2: Remake

Дата выхода: 7 августа

Платформы: ПК и Switch

Август открывает один из самых узнаваемых аркадных хорроров - THE HOUSE OF THE DEAD 2: Remake. Это обновленная версия классического шутера, в котором игроки снова берут под контроль агентов AMS - Джеймса Тейлора и Гэри Стюарта.

Пара отправляется расследовать события в заражtнном городе, где все напоминает трагедию в особняке Кьюриена, произошедшую два года назад.

Ремейк сохраняет оригинальный геймплей, но при этом предлагает обновленную графику, ремастеринговый саундтрек (в том числе оригинальную версию), а также новые режимы: например, "Тренировка" для отработки навыков и "Режим Босса", где нужно победить всех главных врагов как можно быстрее.

THE HOUSE OF THE DEAD 2: Remake (фото: KeenGamer)

Mafia: The Old Country

Дата выхода: 8 августа

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series XS

Новая часть культовой серии Mafia - это полноценный приквел. Mafia: The Old Country переносит игроков в Сицилию начала XX века, где формировалась организованная преступность. Главный герой - Энцо Фавара, пытающийся попасть в криминальную семью Торриси на фоне нищеты и лишений.

Разработчики обещают кинематографичный сюжет, аутентичную атмосферу, зрелищные ближние схватки и перестрелки с использованием оружия той эпохи. Действие развернется на фоне живописных сицилийских пейзажей - от катакомб и разрушенных руин до виноградников и театров.

Mafia: The Old Country (фото: KeenGamer)

Midnight Murder Club

Дата выхода: 14 августа

Платформы: ПК и PS5

Любителям вечеринок и хоррора стоит обратить внимание на Midnight Murder Club - многопользовательскую игру, где участники бегают по тёмному особняку с фонариком и револьвером.

Здесь важно быть не только метким, но и умеющим обманывать: игроки скрывают свою личность под масками и могут использовать десятки предметов - от таблеток ночного видения до капканов и коктейлей Молотова.

Одна из ключевых особенностей - полнодоступный голосовой чат по близости, что делает игру особенно атмосферной. Игру можно запустить даже с друзьями, у которых нет копии - один пользователь получает гостевые пропуски для пяти друзей.

Midnight Murder Club (фото: KeenGamer)

Delta Force

Дата выхода: 19 августа

Платформы: PS5 и Xbox Series XS

Легендарная серия Delta Force возвращается в новом формате. Это бесплатный онлайн-шутер с тактическим уклоном, рассчитанный на масштабные PvP-битвы.

Игроков ждут три режима: классический "Warfare" с боями на суше, в воздухе и на воде; "Operations" - экшн с элементами выживания и экстракции в составе тройки; и ремейк сюжетной кампании Black Hawk Down по мотивам одноименного фильма, действие которой разворачивается в Могадишо 1993 года.

Игра предлагает реалистичное вооружение, разрушения, широкий выбор техники и кастомизации, а за достоверность отвечали военные консультанты. Проект создан на движке Unreal Engine 5.

Delta Force (фото: KeenGamer)

Sword of the Sea

Дата выхода: 19 августа

Платформы: ПК и PS5

Если вы любите атмосферные игры с упором на визуальный стиль и музыку, Sword of the Sea - один из самых ожидаемых релизов августа. За проектом стоит креативный директор Мэтт Нава и композитор Остин Уинтори - авторы таких хитов, как Journey, ABZÛ и The Pathless. На этот раз они создали медитативное приключение о серфинге по песчаным волнам и забытым мирам.

Игроку предстоит управлять неким Призраком - воскресшим существом, исследующим древнее море, погребенное под слоями песка. Основной инструмент передвижения - парящий меч-серф, позволяющий набирать скорость, совершать трюки, сальто и даже выполнять заезды по стенам.

Игровой процесс - баланс между зрелищным экшеном и спокойным исследованием, а визуальный стиль поражает детализацией: от движущихся песчаных дюн до затонувших гробниц и руин, напоминающих скейт-парки. Все это сопровождается магической атмосферой и скрытой угрозой под поверхностью.

Sword of the Sea (фото: KeenGamer)

Gears of War: Reloaded

Дата выхода: 26 августа

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series XS

Спустя годы эксклюзивности для Xbox, культовая франшиза Gears of War выходит на нескольких платформах в обновленной версии - Gears of War: Reloaded.

Это ремастер первой части серии, в которой игрокам предстоит вновь сыграть за Маркуса Феникса, вступившего в отчаянную борьбу с расой Локустов ради спасения человечества.

Обновленная версия предлагает поддержку 4K, улучшенные текстуры, освещение и эффекты, а также объемный звук Dolby Atmos. Классическая сюжетная кампания теперь доступна в режиме разделенного экрана или онлайн-кооператива.

Кроме того, игра включает весь пострелизный контент: дополнительные миссии, карты, персонажи и косметические предметы. Поддерживается кроссплей между всеми платформами.

Gears of War: Reloaded (фото: KeenGamer)

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Дата выхода: 28 августа

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series XS

Один из самых знаковых шпионских боевиков возвращается - Metal Gear Solid Delta: Snake Eater - это современный ремейк третьей части культовой серии.

История остается прежней: игрок выступает в роли Накид Снейка, которому предстоит проникнуть на территорию СССР времен Холодной войны и спасти ученого Соколова. Однако миссия срывается после предательства наставницы Снейка.

Новая версия игры получила переработанную графику, обновленную боевую систему с адаптированным управлением и возможностью вернуться к классической раскладке. Видимые повреждения одежды и тела Снейка теперь отображаются в реальном времени.

Также вернулись дополнительные режимы, включая Snake vs Monkey и Fox Hunt, где можно испытать свои навыки стелса против других игроков.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (фото: KeenGamer)

Lost Soul Aside

Дата выхода: 29 августа

Платформы: ПК и PS5

Завершает подборку августовских релизов стильный ролевой экшен Lost Soul Aside, вдохновленный сериями Devil May Cry и Final Fantasy. Главный герой - Казер, которому предстоит спасти душу своей сестры, похищенную межпространственными существами Voidrax.

В этом ему помогает симбиот Арена, способный трансформироваться в боевое оружие и инструменты для перемещения.

Игроков ждут зрелищные комбо, глубокая система прокачки и сражения с гигантскими боссами. Мир игры наполнен таинственными структурами, ледяными пустошами, руинами древних цивилизаций и возможностью свободного исследования. Кроме боев и прокачки, в игре нашлось место для платформинга и элементов открытого мира.

Lost Soul Aside (фото: KeenGamer)