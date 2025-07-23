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6 ретро-игр, которые удивительно точно предсказали современные тренды

Среда 23 июля 2025 20:00
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6 ретро-игр, которые удивительно точно предсказали современные тренды Игры из прошлого, изменившие представление о будущем гейминга (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Павел Колесник

Ретро-игры часто воспринимаются как пережиток прошлого, но на самом деле многие из них были на шаг впереди своего времени. Некоторые из них предвосхитили появление жанров, технологий и игровых решений, став настоящими первопроходцами.

О 6 ретро-играх, которые удивительно точно предсказали развитие мира видеоигр, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сайт XDA Developers, специализирующийся на разработке программного обеспечения для мобильных устройств.

Сastlevania II и альтернативные концовки

Castlevania II: Simon’s Quest стала одной из первых игр, где появилось несколько вариантов концовки. Исход зависел от времени прохождения и обнаруженных секретов. Это стало прорывом: игроки начали переигрывать игру ради другого финала.

Сегодня альтернативные концовки - норма (вспомним Silent Hill, The Witcher 3 или The Stanley Parable), но почти 40 лет назад эта идея только зарождалась.

6 ретро-игр, которые удивительно точно предсказали современные трендыСastlevania II (фото: XDA Developers)

Metal Gear Solid и кинематограф в играх

Metal Gear Solid (1998) заложила фундамент кинематографичного повествования в видеоиграх. Благодаря озвучке, операторским решениям и постановочным кат-сценам, игра ощущалась как настоящий шпионский блокбастер.

Этот подход позже стали развивать студии вроде Naughty Dog (The Last of Us, Uncharted), но именно Хидео Кодзима с MGS впервые объединил кино и игры в полноценное художественное высказывание.

Сегодня эмоциональные сцены и проработанные диалоги в играх стали возможны благодаря этому прорыву.

6 ретро-игр, которые удивительно точно предсказали современные трендыMetal Gear Solid (фото: XDA Developers)

The Legend of Zelda: Ocarina of Time и революция в 3D-боях

Игра The Legend of Zelda: Ocarina of Time ввела новшество - система прицеливания, которая позволила "прилипать" к противнику и сделало сражения в 3D-пространстве понятными и интуитивными.

Благодаря этой системе игрок не просто размахивал мечом, а мог тактически кружить вокруг врага, уклоняться и атаковать в нужный момент.

Сегодня аналогичные системы есть в Dark Souls, Horizon, Devil May Cry и других - все началось с гениального хода Nintendo.

6 ретро-игр, которые удивительно точно предсказали современные трендыThe Legend of Zelda: Ocarina of Time (фото: Nintendo)

Neverwinter Nights - родоначальник MMO

В 1991 году Neverwinter Nights стала первой полноценной графической MMO (массовая многопользовательская онлайн-игра), задолго до World of Warcraft и Runescape.

Игра предлагала постоянные миры, совместные приключения, графику (на тот момент) и механики, которые позже стали стандартом: гильдии, рейды, экономика.

Она заложила основы социального взаимодействия в играх и фактически создала жанр MMO.

6 ретро-игр, которые удивительно точно предсказали современные трендыNeverwinter Nights (фото: XDA Developers)

Shenmue (первая настоящая песочница)

В 1999 году Shenmue от SEGA предложила реалистичный открытый мир: смену погоды в реальном времени, закрытие магазинов по ночам, расписания NPC.

Игрок мог тренироваться, работать, играть в автоматы - мир ощущался живым и детализированным.

Эта игра заложила философию, по которой позже строились GTA III, Fallout, Red Dead Redemption 2.

6 ретро-игр, которые удивительно точно предсказали современные трендыShenmue (фото: Steam)

System Shock и начало интерактивного повествования

В 1994 году System Shock предложила новый способ подачи сюжета: через окружение, аудиозаписи и терминалы, а не через кат-сцены.

Игрок сам раскрывал сюжет, исследуя станцию и вникая в детали по мере желания.

Этот подход стал основой для BioShock, Dead Space и других: игра рассказывает историю через атмосферу, а не прямую подачу.

6 ретро-игр, которые удивительно точно предсказали современные трендыSystem Shock (фото: XDA Developers)

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