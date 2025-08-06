Очікували хіти, а отримали провал. 10 найбільш розчаровуючих ігор останніх 5 років

Battlefield 2042

Battlefield 2042 розчарував багатьох шанувальників серії, особливо на ПК. Незважаючи на високий інтерес на старті, гра швидко почала втрачати гравців. Основні проблеми - технічні збої, баги та скарги на якість онлайн-матчів.

Гру також критикували за відсутність одиночного режиму і класичної системи класів, яка була важливою частиною балансу в мультиплеєрі. Незважаючи на оновлення та доопрацювання, багато фанатів вважають Battlefield 2042 невдалим релізом.

Battlefield 2042 (фото: XDA Developers)

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 став одним із найбільш розчаровуючих релізів в історії: фанати чекали гру роками, довіряючи репутації CD Projekt Red, але запуск виявився катастрофічним.

Гра вийшла з масою багів і технічних проблем на всіх платформах, а з версії для PlayStation 4 Sony навіть зняла продаж у PS Store через шквал скарг. Інтернет наповнився відео з глюками і глузуваннями - запуск порівнювали з найгіршими провалами в ігровій індустрії.

Згодом розробники випустили безліч патчів, виправивши більшість проблем. Однак для багатьох гравців розчарування виявилося занадто сильним.

Лише з виходом доповнення Phantom Liberty і низки оновлень Cyberpunk 2077 став тією грою, якою замислювався спочатку - і почав поступово повертати довіру гравців.

Cyberpunk 2077 (фото: XDA Developers)

AEW: Fight Forever

Багато фанатів рестлінгу з ностальгією згадують найкращі ігри жанру з 90-х і початку 2000-х, особливо WWF No Mercy і WCW/NWO Revenge на Nintendo 64. Гра AEW: Fight Forever намагалася повернути дух тих класичних проєктів.

Однак результат виявився далеким від очікувань: незважаючи на подібний геймплей, гру підвели численні баги, глітчі та одноманітність. Замість тріумфального повернення - чергове розчарування.

Хоча деяким фанатам AEW гра припала до душі, більшість гравців сприйняли її як серйозний провал.

AEW: Fight Forever (фото: XDA Developers)

Gotham Knights

Серія Batman Arkham вважається однією з найкращих серед супергеройських ігор, тому до будь-яких пов'язаних із нею проєктів прикута увага. Однак Gotham Knights (2022) показала, що приналежність до всесвіту Arkham - ще не гарантія успіху.

Гра зосередилася на інших героях "Бет-сім'ї", що зацікавило фанатів DC. Але швидко стало зрозуміло: за рівнем якості та глибини вона значно поступається оригінальним іграм від Rocksteady.

Кооперативний режим і апгрейди костюмів не врятували ситуацію - критики скаржилися на поверхневий геймплей, нудні завдання і непримітних персонажів. Бойова система також отримала багато негативу і не змогла повторити драйв Arkham-серії.

Gotham Knights (фото: XDA Developers)

Balan Wonderworld

Юдзі Нака, творець Sonic the Hedgehog і Nights into Dreams, завжди привертав увагу своїми проєктами. Але його гра Balan Wonderworld (2021) стала великим розчаруванням.

Незважаючи на яскравий візуальний стиль, що нагадує про минулі успіхи Sega, сам ігровий процес виявився вкрай дивним і нудним. Однокнопкове керування, заплутаний дизайн рівнів і відсутність виразної віддачі від гри викликали багато критики.

Фанати очікували набагато більшого від такої легендарної фігури, але гра провалилася і швидко пішла в забуття.

Balan Wonderworld (фото: XDA Developers)

Starfield

Starfield мав стати знаковим проєктом Bethesda і головною грою для Xbox у 2023 році - тією самою, яка зміцнить репутацію платформи серед хардкорних геймерів. Але замість цього гра викликала суперечки та розчарування.

Незважаючи на масштабну концепцію - подорожі галактиками, фракції, сюжет і місії - гру підвели баги, глюки, технічні проблеми і слабка реалізація ключових ідей.

Космічні перельоти виявилися обмеженими, а багато сюжетних ліній - нудними або незабутніми. У підсумку, Starfield залишилася амбітною, але невдало реалізованою RPG, яка не виправдала очікувань.

Starfield (фото: XDA Developers)

Star Wars Outlaws

Star Wars Outlaws здавалася прекрасною ідеєю: відкритий світ, події між оригінальними фільмами, нова героїня, подорожі планетами - все звучало як потенційний хіт. Але на практиці гра виявилася серйозним розчаруванням.

Розробкою займалася студія Massive Entertainment (творці The Division), а видавцем виступила Ubisoft. Однак ні сюжет, ні геймплей не змогли утримати увагу фанатів.

Гру критикували за дивні дизайнерські рішення, глюки, погану стелс-механіку, неможливість носити вторинну зброю, незручні чекпойнти і безліч інших недоліків. Ситуацію погіршив баг на PlayStation 5, через який гравці втрачали свої збереження після встановлення патча.

Незважаючи на спроби виправити гру через DLC з класичними героями, багато гравців швидко втратили до неї інтерес.

Star Wars Outlaws (фото: XDA Developers)

Marvel's Avengers

Marvel's Avengers здавалася чудовою ідеєю: об'єднати популярних героїв Marvel у кооперативній грі з сюжетом і елементами кіновсесвіту. Але на практиці це обернулося провальним запуском і слабким ігровим досвідом.

Хоча в грі була повноцінна сюжетна кампанія з оригінальною історією, вона не втримала інтерес фанатів надовго. Безліч критики викликало прагнення копіювати стиль MCU, але без справжньої глибини або опрацювання.

Основне розчарування прийшло від геймплея: бойова система виявилася одноманітною, вороги - "губками для шкоди", а сили супергероїв - маловиразними. До цього додалися проблеми з підключенням і стабільністю кооперативних сесій.

Незважаючи на вихід DLC з новими персонажами і сюжетами, велика частина гравців швидко пішла. Підтримка проєкту офіційно завершилася в січні 2023 року, а у вересні гру видалили з цифрових магазинів.

Marvel's Avengers (фото: XDA Developers)

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition мала стати святом для фанатів, адже перевидання трьох культових GTA з PlayStation 2 викликало величезний ажіотаж. Однак під час релізу 2021 року стало зрозуміло: очікування не виправдалися.

Хоча графіка стала трохи кращою, усі три гри були переповнені багами та глюками. Помилки з погодними ефектами (дощ, блискавки) робили місії практично непрохідними через погану видимість.

Незважаючи на наступні патчі та оновлення, враження від релізу було зіпсовано. Більшість гравців зійшлися на думці: легендарна трилогія заслуговувала набагато якіснішого перевидання.

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition (фото: XDA Developers)

Suicide Squad: Kill The Justice League

Suicide Squad: Kill The Justice League від Rocksteady Games, студії, що прославилася трилогією Batman: Arkham, став одним із головних розчарувань 2024 року.

Гра, яка мала розширити всесвіт DC і продовжити успіх Arkham-серії, виявилася справжньою катастрофою.

Ігровий процес сприймався як одноманітна рутина, а запуск супроводжувався безліччю багів і візуальних глюків.

Сюжет зазнав особливо жорсткої критики - фанатів обурили повороти в історії та долі культових персонажів, включно з Бетменом.

Навіть пострелізний контент із новими героями не врятував ситуацію. Гру критикували до самого завершення офіційної підтримки в січні 2025 року.

Suicide Squad: Kill The Justice League (фото: XDA Developers)