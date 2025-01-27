Ожидается пик тепла. Синоптик рассказала, какой будет погода 28 января
В ближайшие дни в Украине ожидается пик тепла. Местами столбик термометра будет показывать до +17 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
По ее данным, завтра и послезавтра максимальная температура воздуха в западных областях, в южной части и местами в центральных областях Украины достигнет +12+17 градусов.
А вот на остальной территории также будет преобладать теплая погода, в течение дня +7+11 градусов.
Диденко уточнила, что осадков и 28-го, и 29-го января в Украине не предвидится.
Погода в Киеве
В Киеве во вторник будет сухо, ветер южный, умеренный, временами порывистый. Температура воздуха ночью ожидается до +4 градусов, а днем до +8 градусов.
Синоптик отметила, что уже с 31-го января в большинстве областей Украины температура воздуха снизится и появятся осадки.
Напомним, ранее мы рассказывали о климатическом прогнозе на 2025 год - "накроет" ли Землю очередная волна жары и чего ждать украинцам.
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