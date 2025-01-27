Очікується пік тепла. Синоптик розповіла, якою буде погода 28 січня

Найближчими днями в Україні очікується пік тепла. Місцями стовпчик термометра буде показувати до +17 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За її даними, завтра та післязавтра максимальна температура повітря у західних областях, у південній частині та подекуди в центральних областях України досягне +12+17 градусів.

А ось на решті території також переважатиме тепла погода, протягом дня +7+11 градусів.

Діденко уточнила, що опадів і 28-го, і 29-го січня в Україні не передбачається.

Погода у Києві

У Києві у вівторок буде сухо, вітер південний, помірний, часом рвучкий. Температура повітря вночі очікується до +4 градусів, а вдень до +8 градусів.

Синоптик зауважила, що вже з 31-го січня в більшості областей України температура повітря знизиться і з'являться опади.