Ожидает завершения войны. СМИ назвали причину появления "мирного плана" Китая в отношении Украины

Китайский "мирный план" нацелен на поддержку авторитета Си Цзиньпина и предусматривает окончание войны России против Украины уже летом 2023 года, причем победой РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nikkei Asia.
Отмечается, что прежде, чем план был опубликован, Академия военных наук в Пекине составила отчет, в котором рассказала о результатах симуляции войны в Украине. В ее результате боевые действия закончились летом 2023 победой России - мол, обе экономики будут истощены и не смогут продолжать войну.
Кроме этого, летом истекает срок действия пакета помощи в размере 45 млрд долларов от США. А учитывая большинство республиканцев в Палате представителей, неизвестно, будет ли продолжаться американская помощь осенью, отмечают журналисты.
Издание отмечает, что результаты симуляции могли быть смещены в сторону России в угоду руководству Китая, ведь эта академия постоянно сотрудничает с Центральным военным комитетом Коммунистической партии.
Опираясь на прогноз академии, Пекин подготовил свой мирный план, уверенный в том, что Украине и России придется идти на переговоры к возвращению всех территорий военным путем.
Издание отмечает, что этим планом Китай преследует три цели. Первая – возобновить отношения с Европой, ведь связь с США пошатнулась после инцидентов с пулями-разведчиками. Поэтому Пекин "видит шанс в Европе".
"Китай считает, что Европа до сих пор открыта для прямых инвестиций и передачи технологий в Китай, а улучшение отношений с регионом приведет к восстановлению экономики. Учитывая это, многие китайские власти призывают Пекин вмешаться до начала переговоров о прекращении огня", - пишут журналисты.
Вторая цель – сохранить дружеские отношения с Украиной. Мол, ранее Китай купил у Украины советский авианосец и сделал из него "Ляонин" - первый авианосец страны. Кроме того, Украина хранила молчание, когда большинство западных стран критиковали Китай за нарушение прав человека.
Третья цель "мирного плана" - поднять авторитет Си Цзиньпина, думающего над визитом к российскому диктатору Владимиру Путину. Там он может рассказать о своем "мирном плане".
"Лучшим сценарием для Си было бы начало переговоров между Россией и Украиной после представления плана Путину", - отмечает издание.
Это представило бы Си в качестве подлинного посредника и подняло бы его авторитет. Однако президент Украины Владимир Зеленский неоднократно давал понять, что планирует возвращение всех оккупированных территорий, что, по мнению аналитиков, противоречит прогнозу окончания войны летом. В таком случае авторитет и престиж китайского лидера будут подорваны.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, чтофакт того, что Китай представил свою инициативу по миру в Украине, неплохой. Но сейчас вопрос о том, какие шаги будут после таких предложений.
Ранее стало известно, что власти Китая представили свой мирный план по войне России против Украины. Он состоит из 12 пунктов.
Также мы писали, что глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия уже раскритиковал такую инициативу КНР.
А президент США Джо Байден заявил, что предложенный Китаем "мирный план" по окончании войны в Украине не выгоден никому, кроме России.
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