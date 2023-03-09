Ожидает завершения войны. СМИ назвали причину появления "мирного плана" Китая в отношении Украины

Отмечается, что прежде, чем план был опубликован, Академия военных наук в Пекине составила отчет, в котором рассказала о результатах симуляции войны в Украине. В ее результате боевые действия закончились летом 2023 победой России - мол, обе экономики будут истощены и не смогут продолжать войну.

Кроме этого, летом истекает срок действия пакета помощи в размере 45 млрд долларов от США. А учитывая большинство республиканцев в Палате представителей, неизвестно, будет ли продолжаться американская помощь осенью, отмечают журналисты.

Издание отмечает, что результаты симуляции могли быть смещены в сторону России в угоду руководству Китая, ведь эта академия постоянно сотрудничает с Центральным военным комитетом Коммунистической партии.

Опираясь на прогноз академии, Пекин подготовил свой мирный план, уверенный в том, что Украине и России придется идти на переговоры к возвращению всех территорий военным путем.

Издание отмечает, что этим планом Китай преследует три цели. Первая – возобновить отношения с Европой, ведь связь с США пошатнулась после инцидентов с пулями-разведчиками. Поэтому Пекин "видит шанс в Европе".

"Китай считает, что Европа до сих пор открыта для прямых инвестиций и передачи технологий в Китай, а улучшение отношений с регионом приведет к восстановлению экономики. Учитывая это, многие китайские власти призывают Пекин вмешаться до начала переговоров о прекращении огня", - пишут журналисты.

Вторая цель – сохранить дружеские отношения с Украиной. Мол, ранее Китай купил у Украины советский авианосец и сделал из него "Ляонин" - первый авианосец страны. Кроме того, Украина хранила молчание, когда большинство западных стран критиковали Китай за нарушение прав человека.

Третья цель "мирного плана" - поднять авторитет Си Цзиньпина, думающего над визитом к российскому диктатору Владимиру Путину. Там он может рассказать о своем "мирном плане".

"Лучшим сценарием для Си было бы начало переговоров между Россией и Украиной после представления плана Путину", - отмечает издание.

Это представило бы Си в качестве подлинного посредника и подняло бы его авторитет. Однако президент Украины Владимир Зеленский неоднократно давал понять, что планирует возвращение всех оккупированных территорий, что, по мнению аналитиков, противоречит прогнозу окончания войны летом. В таком случае авторитет и престиж китайского лидера будут подорваны.