Єврокомісія просить ввести санкції проти Польщі через судову систему

Європейська комісія просить суд ввести санкції проти Польщі за те, що вона не виконує постанову про необхідність забезпечення незалежності судової системи. Санкції носять фінансовий характер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter віце-президента ЄК віри Юрової.

"Сьогодні ми приймаємо два рішення, які стосуються незалежності суддів у Польщі. Для початку ми просимо Європейський суд схвалити фінансові штрафи для Польщі за діяльність Дисциплінарної палати, яка все ще призначає слухання і не дотримується постанови суду", - зазначила вона.

За її словами, також в Єврокомісії починається своя процедура, тому Брюсселю потрібна інформація про реформи Дисциплінарної палати.

"Постанови Європейського суду повинні дотримуватися на всій території ЄС. Це необхідно для побудови та розвитку необхідної взаємної довіри між державами-членами та громадянами. Ми як і раніше готові працювати з польською владою, щоб знайти вихід з цієї кризи", - додала Юрова.

Відзначимо, мова йде про судову реформу, згідно з якою застосовується новий механізм призначення членів Верховного суду Польщі. При цьому дане положення порушує закони ЄС, які гарантують принципи судової незалежності. Рішення Європейського суду було ухвалено після звернення польських суддів на те, що їх переслідували і погрожували звільнити за незгоду з рішеннями партії "Право і справедливість".