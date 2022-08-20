"Дуже близький до Росії": Арестович каже, що обстріли Харкова є неминучими

Харків розташований близько до кордону з Росією. Від запуску ракет до попадання по місту дуже короткий термін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".

Арестович закликав людей евакуюватися з Харкова та області.

За його словами, знизити інтенсивність вогню важко. Адже російські засоби, які б'ють з Білгородської області, прикриті дуже надійною системою протиповітряної оборони.

"Часто не втигаєш зреагувати. 30-45 секунд. Ніяка ППО не встигає зреагувати. Б'ють, поливають, РСЗВ", - сказав посадовець.

Нагадаємо, у Харківській області, починаючи з 22 серпня, змінять час комендантської години. У День Незалежності будуть введені особливі обмеження.

До слова, днями росіяни обстріляли два гуртожитки в Харкові. В результаті атак багато людей загинуло і постраждало.

Як заявляв радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, Росія хоче перетворити Харків на Алеппо.

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