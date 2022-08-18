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Росія хоче перетворити Харків на Алеппо, - Подоляк

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Четвер 18 серпня 2022 11:44
Росія хоче перетворити Харків на Алеппо, - Подоляк Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Росія умисно обстрілює спальні квартали Харкова, аби перетворити місто у Алеппо 2016-го року, Грозний - 1996-го або ж Варшаву - 1945-го.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Харків. 175 днів жаху. Щоденний терор, удари ракетами по спальних кварталах і цивільних. Росія хоче перетворити Харків на Алеппо-2016, Грозний-1996 чи Варшаву-1945 та упивається кров’ю в прямому ефірі. Кожен, хто і далі має справи з Москвою, - співучасник цього злочину", - пише Подоляк.

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (twitter.com/Podolyak_M)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора, 17 серпня, окупанти обстріляли Салтівський район Харкова. На місці прильоту сталася сильна пожежа у житловій будівлі. Внаслідок обстрілу спочатку було відомо про двох загиблих, однак їх кількість продовжувала зростати.

Також вибухи вмісті пролунали й зранку 18 серпня. Внаслідок обстрілів загинула людина, ще 18 постраждали.

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