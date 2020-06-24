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Україна в ООН засудила порушення прав дітей в окупованому Криму

Новини » Політика     24.06.2020 - 19:59
Україна в ООН засудила порушення прав дітей в окупованому Криму
Фото: Сергій Кислиця (ukraineun.org)

Росія проводить незаконну "паспортизацію" сиріт в Криму

Російська Федерація порушує права дітей в тимчасово окупованому Криму. Зокрема, російська окупаційна влада незаконно надає громадянство дітям-сиротам.

Про це заявив постпред України в ООН Сергій Кислиця на відкритих дебатах у Раді безпеки ООН.

За словами Кислиці, наразі невідома доля майже 5 тисяч дітей-сиріт та дітей без батьківської опіки, які проживали на території Криму перед окупацією, оскільки Росія взяла на себе керування закладами з піклування за такими дітьми.

Наразі фактично без батьківської опіки перебувають близько 200 кримськотатарських дітей через ув'язнення їхніх батьків з політичних мотивів. При цьому діти піддаються постійним психологічним травмам через появу озброєних людей під час обшуків чи арештів членів їх родини.

Крім того, діти шкільного віку піддаються так званому військово-патріотичній російській освіті в рамках мілітаризації окупованого півострову. Школярів залучають до воєнізованих рухів та спеціальних воєнних класів.

"Їх готують до війни", - наголосив Кислиця.

Нагадаємо, раніше Україна в ООН закликала Росію вжити всіх необхідних заходів, щоб не допустити незаконного переведення дітей-сиріт з Криму за межі української території.

Додамо, на Донбасі фіксують масове вербування дітей до незаконних збройних формувань проросійських бойовиків.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України ООНРосійська ФедераціяУкраїнаКримнарушение правпреступления
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