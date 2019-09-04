Обшуки на "Суспільному": антикорупційний комітет Ради запросив Трубу для пояснень

Фото: глава комітету Анастасія Красносільська (antac.org.ua)

Звернутись до ДБР за поясненнями вимагають представники громадських організацій

Антикорупційний комітет Верховної ради проголосував запросити на засідання керівника Державного бюро розслідувань Романа Трубу для надання пояснення щодо обшуків на "Суспільному". Про це заявила голова комітету, народний депутат Анастасія Красносільська, передає кореспондент РБК-Україна

Рішення прийняте одноголосно.

"Ставлю на голосування питання звернення комітету до Державного бюро розслідувань із запрошенням керівництва ДБР на одне з засідань комітету для того, щоб поінформувати про ситуацію із обшуками на "Суспільному"... Причому у справі, яка оголошена для ЗМІ як така, що має відношення до корупції", - заявила Красносільська.

Відповідну пропозицію озвучила на засіданні нардеп від фракції "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар. За словами нардепа, звернутись до ДБР за поясненнями вимагають представники громадських організацій.

Нагадаємо, раніше представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір заявив, що стурбований проведенням обшуків в офісі і квартирах співробітників Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) 30 серпня. Дезір закликав українську владу утриматися від будь-якого тиску на медіа.

Як писало РБК-Україна раніше, близько 7:00 30 серпня співробітники ДБР з обшуком прийшли в квартиру голови правління UA: Суспільне Зураба Аласанії, а також інших співробітників мовника. Обшуки проходили в рамках досудового розслідування зловживання службовим становищем з боку посадових осіб мовника.

Так, ДБР при оперативному супроводі Служби безпеки України (СБУ) 30 серпня провело обшуки в приміщенні ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України".