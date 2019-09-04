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Обыски на "Суспільному": антикоррупционный комитет Рады пригласил Трубу для объяснений

Новости » Политика    04.09.2019 - 15:01
Обыски на "Суспільному": антикоррупционный комитет Рады пригласил Трубу для объяснений
Фото: глава комитета Анастасия Красносельская (antac.org.ua)

Обратиться к ГБР за разъяснениями требуют представители общественных организаций

Антикоррупционный комитет Верховной рады проголосовал пригласить на заседание руководителя Государственного бюро расследований Романа Трубу для предоставления объяснения по обыскам на "Суспільному". Об этом заявила глава комитета, народный депутат Анастасия Красносельская, передает корреспондент РБК-Украина

Решение принято единогласно.

"Ставлю на голосование вопрос обращения комитета в Государственное бюро расследований с приглашением руководства ГБР на одно из заседаний комитета для того, чтобы проинформировать о ситуации с обысками на "Суспільном"... Причем по делу, которое объявлено ​​для СМИ как имеющее отношение к коррупции", - заявила Красносельская.

Соответствующее предложение озвучила на заседании нардеп от фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар. По словам нардепа, обратиться к ГБР за разъяснениями требуют представители общественных организаций.

Напомним, ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что обеспокоен проведением обысков в офисе и квартирах сотрудников Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НСТУ) 30 августа. Дезир призвал украинскую власть воздержаться от любого давления на медиа.

Как писало РБК-Украина ранее, около 7:00 30 августа сотрудники ГБР с обыском пришли в квартиру главы правления UA: Суспільне Зураба Аласании, а также других сотрудников вещателя. Обыски проходили в рамках досудебного расследования злоупотребления служебным положением со стороны должностных лиц вещателя.

Так, ГБР при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины (СБУ) 30 августа провело обыски в помещении ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".

В ОБСЕ прокомментировали обыски на "Суспільном" и в Аласании На "Суспільном" проводят обыски
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