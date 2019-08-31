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В ОБСЄ прокоментували обшуки на "Суспільному" та в Аласанії

Новини » Політика    31.08.2019 - 06:25
В ОБСЄ прокоментували обшуки на "Суспільному" та в Аласанії
Фото: Арлем Дезір (flickr.com Parti socialiste)

Владу закликають утриматися від тиску на медіа

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір заявив, що стурбований проведеннями обшуків в офісі та помешканнях співробітників Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) Державним бюро розслідувань (ДБР) за оперативного супроводу Служби безпеки України (СБУ) у п'ятницю, 30 серпня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Дезіра.

Він закликав українську владу утриматися від будь-якого тиску на медіа.

"Мене хвилює сьогоднішній обшук в офісі НСТУ та помешканнях менеджерів мовника, зокрема Зураба Аласанії. Я закликаю владу утримуватися від будь-якого тиску на незалежність суспільних засобів масової інформації", - написав Дезір.

Нагадаємо, близько 7:00 30 серпня співоробітники ДБР з обшуком прийшли в квартиру голови правління UA: Суспільне мовлення Зураба Аласанії, а також до інших співробітників мовника. Обшуки проходили в рамках досудового розслідування зловживання службовим становищем з боку посадових осіб мовника.

РБК-Україна писало, що Державне бюро розслідувань (ДБР) за оперативного супроводу Служби безпеки України (СБУ) 30 серпня провело обшуки у приміщенні ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України".

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