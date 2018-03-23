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На базе "Азова" завершились обыски и начали разбирать баррикады

НовостиОбщество    23.03.2018 - 14:56
Фото: база "Азова" в Киеве (РБК-Украина)
Фото: база "Азова" в Киеве (РБК-Украина)

Представители "Азова" говорят, что полиция отказалась назвать причину обысков

На территории завода "Атек" в Киеве, где находится база "Национального корпуса "Азов", после обысков и следственных действий начали разбирать баррикады. Об этом рассказал и. о. обязанности начальника штаба Нацкорпуса Родион Кудряшов, передает корреспондент РБК-Украина.

"Во время проведения обысков были сломаны двери кабинетов в здании. Кроме того, из кабинетов изъяли компьютеры и оргтехнику, а из сейфов - документы, ордена и награды", - отметил Кудряшов.

На данный момент представители правоохранительных органов покинули территорию "Атек", ворота завода открыты, активисты разбирают баррикады. По словам представителей Нацкорпуса, полиция отказалась называть официальную причину обысков.

 

Фото: база "Азова"

Напомним, ранее сообщалось, что в здании базы "Азов" проводят обыски. Несколько десятков активистов препятствовали проведению следственных действий, соорудили баррикады и заблокировали вход в здание.

 

На базу "Азова" прибыли следователи полиции
Теги публикации: Киев, Азов, обыск, активисты    Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, ПриватБанк, Тарута Сергей, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Николаев, Херсон, Горловка, Славянск, Новости АТО, Авдеевка, Народный фронт, ДНР, ЛНР, законопроект, пенсионная реформа, Призыв в армию, Геннадий Труханов, Мобилизация, Выборы в России, Тарута
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