На базе "Азова" завершились обыски и начали разбирать баррикады

Представители "Азова" говорят, что полиция отказалась назвать причину обысков

На территории завода "Атек" в Киеве, где находится база "Национального корпуса "Азов", после обысков и следственных действий начали разбирать баррикады. Об этом рассказал и. о. обязанности начальника штаба Нацкорпуса Родион Кудряшов, передает корреспондент РБК-Украина.

"Во время проведения обысков были сломаны двери кабинетов в здании. Кроме того, из кабинетов изъяли компьютеры и оргтехнику, а из сейфов - документы, ордена и награды", - отметил Кудряшов.

На данный момент представители правоохранительных органов покинули территорию "Атек", ворота завода открыты, активисты разбирают баррикады. По словам представителей Нацкорпуса, полиция отказалась называть официальную причину обысков.

Фото: база "Азова"

Напомним, ранее сообщалось, что в здании базы "Азов" проводят обыски. Несколько десятков активистов препятствовали проведению следственных действий, соорудили баррикады и заблокировали вход в здание.