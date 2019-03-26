ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Оголошено підозру жінці за анонімне фінансування партії на 2,2 млн гривень

Новини » Вибори 2019    26.03.2019 - 15:03
Оголошено підозру жінці за анонімне фінансування партії на 2,2 млн гривень
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У повідомленні прокуратури не вказано назву партії, на рахунок якої були переведені зазначені кошти

Правоохоронці повідомили про підозру громадянці України, яка зробила анонімні внески на підтримку однієї з політичних партій під час виборів-2019 на загальну суму понад 2,2 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

Встановлено, що ця громадянка, усвідомлюючи заборону на внески в підтримку політичних партій анонімними особами, вступила у попередню змову з керівником відділення одного з українських банків, яка забезпечила незаконне оформлення платежів і підбір осіб, від імені яких були здійснені незаконні банківські операції.

Підозрювана з метою незаконного внесення грошових коштів з приховуванням їх дійсного походження внесла на розрахунковий рахунок політпартії понад 2,2 млн гривень, незаконно використавши персональні дані 15 громадян України і не вказавши себе як власника засобів та їх платника, залишившись анонімною особою.

Жінці оголошено підозру у ч. 4 ст. 159-1 Кримінального кодексу України (порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборної агітації). Вирішується питання про оголошення підозри і керівника відділення банку.

Нагадаємо, в лютому вийшло розслідування про те, що "Батьківщина" протягом другого півріччя 2018 здобула мільйони гривень від фейкових донорів, а внески на рахунок її партії різко зросли. у партійному звіті зазначено, що десятки українців з невеликих міст і селищ жертвували по 150 і більше тис. гривень.

Крім того, у виборчому фонді кандидата в президенти Анатолія Гриценка знайшли сумнівні внески майже на 3,5 млн гривень.

Глава НАЗК назвав найпоширеніше порушення у фінансуванні партій НАЗК направило до суду понад 200 протоколів щодо звітів політпартій
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко партия
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся