Оголошено підозру жінці за анонімне фінансування партії на 2,2 млн гривень

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У повідомленні прокуратури не вказано назву партії, на рахунок якої були переведені зазначені кошти

Правоохоронці повідомили про підозру громадянці України, яка зробила анонімні внески на підтримку однієї з політичних партій під час виборів-2019 на загальну суму понад 2,2 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

Встановлено, що ця громадянка, усвідомлюючи заборону на внески в підтримку політичних партій анонімними особами, вступила у попередню змову з керівником відділення одного з українських банків, яка забезпечила незаконне оформлення платежів і підбір осіб, від імені яких були здійснені незаконні банківські операції.

Підозрювана з метою незаконного внесення грошових коштів з приховуванням їх дійсного походження внесла на розрахунковий рахунок політпартії понад 2,2 млн гривень, незаконно використавши персональні дані 15 громадян України і не вказавши себе як власника засобів та їх платника, залишившись анонімною особою.

Жінці оголошено підозру у ч. 4 ст. 159-1 Кримінального кодексу України (порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборної агітації). Вирішується питання про оголошення підозри і керівника відділення банку.

Нагадаємо, в лютому вийшло розслідування про те, що "Батьківщина" протягом другого півріччя 2018 здобула мільйони гривень від фейкових донорів, а внески на рахунок її партії різко зросли. у партійному звіті зазначено, що десятки українців з невеликих міст і селищ жертвували по 150 і більше тис. гривень.

Крім того, у виборчому фонді кандидата в президенти Анатолія Гриценка знайшли сумнівні внески майже на 3,5 млн гривень.