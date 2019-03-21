У виборчому фонді Гриценка знайшли сумнівні внески

Фото: Анатолій Гриценко (grytsenko.com.ua)

У Гриценка виявили сумнівні внески майже на 3,5 млн гривень

У виборчому фонді кандидата в президенти Анатолія Гриценка знайшли сумнівні внески майже на 3,5 млн гривень. Про це у Facebook повідомила член Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Наталія Корчак.

За її словами, матеріали про ознаки кримінального злочину щодо розпорядника накопичувального рахунку виборчого фонду Гриценка передали Національній поліції. Зокрема, при контролі вимог щодо фінансування агітації НАЗК виявило порушення, які стосуються внесків на 3,42 млн гривень. Агентство вважає, що вони надійшли від осіб, які не мають права робити внески.

Корчак зазначила, що розпорядник має відмовитися від цих коштів протягом трьох днів після того, як йому стане про це відомо. Однак на даний момент розпорядник Гриценко відмовився від отримання повідомлення від НАЗК.

Нагадаємо, раніше вийшло журналістське розслідування про те, що фейкові донори партії "Батьківщина" пов'язані з газовою справою нардепа Олександра Онищенка. Відзначимо, журналісти з'ясували, що більшість донорів не знали про внески або ж знали, але не мали таких грошей.

Раніше також повідомлялося, що СБУ в рамках справи про відмивання грошей перевіряє рахунки "Батьківщини".