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Объявлено подозрение женщине за анонимное финансирование партии на 2,2 млн гривен

Новости » Выборы 2019    26.03.2019 - 15:03
Объявлено подозрение женщине за анонимное финансирование партии на 2,2 млн гривен
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В сообщении прокуратуры не указано название партии, на счет которой были переведены указанные средства

Правоохранители сообщили о подозрении гражданке Украины, которая сделала анонимные взносы в поддержку одной из политических партий во время выборов-2019 на общую сумму более 2,2 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Установлено, что эта гражданка, осознавая запрет на взносы в поддержку политических партий анонимными лицами, вступила в предварительный сговор с руководителем отделения одного из украинских банков, которая обеспечила незаконное оформление платежей и подбор лиц, от имени которых были осуществлены незаконные банковские операции.

Подозреваемая с целью незаконного внесения денежных средств с сокрытием их действительного происхождения внесла на расчетный счет политпартии более 2,2 млн гривен, незаконно использовав персональные данные 15 граждан Украины и не указав себя как владельца средств и их плательщика, оставшись анонимным лицом.

Женщине объявлено подозрение по ч. 4 ст. 159-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации). Решается вопрос об объявлении подозрения и руководителю отделения банка.

Напомним, в феврале вышло расследование о том, что "Батькивщина" в течение второго полугодия 2018 получила миллионы гривен от фейковых доноров, а взносы на счет ее партии резко возросли. в партийном отчете указано, что десятки украинцев из небольших городов и поселков жертвовали по 150 и более тыс. гривен.

Кроме того, в избирательном фонде кандидата в президенты Анатолия Гриценко нашли сомнительные взносы почти на 3,5 млн гривен.

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