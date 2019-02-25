Оголошено підозру ще 7 російським військовим за захоплення українських моряків

Підозру оголосили генерал-полковнику О. Дворнікову - командувачу військами Південного військового округу РФ

За процессуального руководства Военной прокуратуры Южного региона Украины, семи военнослужащим Российской Федерации было сообщено о подозрении из-за атаки на украинские корабли и экипаж в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.

Отмечается, что подозрение объявили генерал-полковнику А. Дворникову - командующему войсками Южного военного округа РФ, вице-адмиралу А. Моисееву - командующему Черноморского флота РФ, а также пяти военнослужащим - пограничникам ФСБ РФ по республике Крым.

"Досудебным расследованием установлено, что все 15 военнослужащих Российской Федерации, которым уже сообщено о подозрении, причастные к ведению агрессивной войны. В частности, организовывали, координировали и принимали участие в нападении военных судов РФ и других воинских должностных лиц Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ Российской Федерации на катера ВМС Украины, в результате чего украинские военные получили ранения и были захвачены вместе с военной техникой", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в районе Керченского пролива, в результате чего были захвачены три украинских судна и 24 моряка. Из-за таких действий РФ в 10 областях Украины сроком на 30 дней было введено военное положение. Кроме того, президент Украины Петр Порошенко заявлял об угрозе полномасштабной войны с РФ.

РБК-Украина писало, что "Большая семерка" осудила действия России в Керченском проливе и призвала отпустить украинских моряков и возвратить корабли. Также НАТО призвало Россию немедленно освободить украинских моряков.