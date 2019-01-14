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Обвинувачений у вбивстві мера Гданська не визнав свою провину

Новини » Надзвичайні події    14.01.2019 - 18:51
Обвинувачений у вбивстві мера Гданська не визнав свою провину
Фото: Павло Адамович (twitter.com/AdamowiczPawel)

Павло Адамович помер сьогодні в лікарні

Обвинувачений у вбивстві мера Гданська Павла Адамовича на допиті в прокуратурі не визнав свою провину. Про це заявила прес-секретар окружної прокуратури Гражина Вавринюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Як повідомила Вавринюк, прокуратура звернулася до суду з проханням про попереднє ув'язнення затриманого 27-річного жителя Гданська, який на допиті не визнав себе винним.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ввечері 13 січня невідомий чоловік напав з ножем на мера Гданська Павла Адамовича під час святкового концерту. Зловмисник вийшов на сцену, де виступав політик, і наніс удар ножем. Після нападу Адамовича госпіталізували, він переніс п'ятигодинну операцію, але лікарям не вдалося врятувати життя Адамовича. Мер Гданська помер в лікарні сьогодні, 14 січня.

Також повідомлялося, що нападник на Адамовича заявив, що незаслужено відсидів кілька років у в'язниці і звинуватив у цьому мера Гданська.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив співчуття у зв'язку зі смертю мера Гданська Павла Адамовича.

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