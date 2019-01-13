Air Malta вдвічі збільшить кількість рейсів до України

Фото: літак Air Malta (twitter.com/veterdoitcom)

Додаткова частота рейсів з’явиться з 26 квітня

Авіакомпанія Air Malta на період літньої навігації вдвічі збільшить число прямих рейсів до України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Avianews.

В авіакомпанії повідомили, що додаткова частота польотів по маршруту Мальта - Київ має з’явитись з 26 квітня 2018 року. З цього дня Air Malta буде робити два щотижневих рейсів до України з Мальти - по вівторках о 16:00 та по п’ятницях о 20:40. З Києва рейси відправлятимуться у вівторок о 21:05 та о 01:45 по суботах.

Зараз авіаперевізник літає до Києва лише один раз на тиждень - по п’ятницям.

Раніше повідомлялось, що у 2018 році пасажиропотік українських аеропортів перевищив 20 млн. Як повідомляється, загальна кількість пасажирів, які скористалися послугами українських аеропортів у 2018 році сягнула 20,5 мільйонів.

Нагадаємо, що авіакомпанія Ernest Airlines закриває рейси зі Львова до кількох італійських міст. У прес-службі аеропорту зазначили, що впродовж 2018 року авіакомпанія Ernest Airlines перевезла понад 100 тисяч пасажирів між Львовом та містами Італії.