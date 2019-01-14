Клімкін висловив співчуття через смерть мера Гданська

Фото: Павло Клімкін (twitter.com/pavloklimkin)

Міністр заявив, що його шокувала ця подія

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив співчуття у зв'язку із смертю мера Гданська Павела Адамовича. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Клімкіна.

Міністр зазначив, що ця трагедія шокувала не лише політиків, але і всіх, хто перебуває поза політикою.

"Мав приємність лише раз зустрітися з Павлом Адамовичем.На жаль,не зможу потиснути йому руку ще раз. Це була справжня та добра людина. Польському суспільству ще доведеться перетравити цю трагедію. Це шок для всіх нас, усіх,хто в політиці та поза нею. Щирі співчуття", - написав Клімкін.

Нагадаємо, сьогодні по обіді помер мер Гданська (Польща) Павел Адамович від отриманих при нападі ножових поранень.

Раніше повідомлялося, що 13 січня невідомий чоловік напав на Адамовича з ножем. Зловмисник виліз на сцену, де виступав мер, і вдарив його ножем.

Адамович переніс тривалу операцію після замаху, але його стан залишався критичним. Він отримав травму серця, ушкодження діафрагми, рани органів черевної порожнини. Адамовича реанімували на сцені відразу після нападу. У лікарні медикам довелося ще раз відновлювати серцебиття пацієнта.Однак врятувати його життя не вдалося.