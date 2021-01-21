Обвинуваченого у вбивстві співробітника АП засудили до 8 років в'язниці

Фото: прокуратура Києва (РБК-Україна)

У четвер, 21 січня, громадянина Республіки Вірменія засудили до восьми років позбавлення волі. Він був засуджений за розбійний напад на співробітника Адміністрації президента України Олександра Бухтатого в березні 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

За результатами судового розгляду Шевченківського районного суду міста Києва визнав обвинуваченого винним за ч. 2 ст. 187 КК України і засудив до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Запобіжний захід у вигляді утримання під вартою суд залишив без змін.

При цьому наголошується, що обвинувачений визнав свою провину частково.

"Матеріали по співучасника злочину виділені в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування в якому триває", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 березня 2019 року в Києві на вулиці Багговутівській виявили тіло співробітника АП Олександра Бухтатого. Спочатку в поліції говорили про відсутність ознак насильницької смерті.

Крім того, в поліції заявили, що причиною смерті Бухтатого стала ішемічна хвороба серця. Під час розтину тіла загиблого виявили перелом кісток носа.

Пізніше правоохоронці затримали громадянина Вірменії за підозрою в нападі на Бухтатого. Підозрюваного вірменина заарештували 15 березня 2019 року.