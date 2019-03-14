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Встановлена попередня причина смерті співробітника АП

Новини » Суспільство    14.03.2019 - 15:05
Встановлена попередня причина смерті співробітника АП
Фото (kyiv.npu.gov.ua)

Причиною смерті співробітника Адміністрації президента може бути хронічна ішемічна хвороба серця

Попередньою причиною смерті співробітника Адміністрації президента України Олександра Бухтатого є хронічна ішемічна хвороба серця. Крім того, у нього виявили перелом кісток носа, передає прес-служба поліції.

Повідомляється, що за результатами розтину, попередньою причиною смерті чоловіка встановлена хронічна ішемічна хвороба серця. Крім того, у нього виявили перелом кісток носа. Характер і спосіб отримання травми, а також остаточна причина смерті буде відома після проведення судово-медичної експертизи.

Зазначимо, що під час огляду місця події та особистих речей чоловіка з'ясувалося, що зник його мобільний телефон. У зв'язку з цим слідчі Шевченківського управління поліції почали кримінальне провадження за ст 115 ("Умисне вбивство") і за ч. 2 ст. 187 ("Розбій") Кримінального кодексу України.

Пізніше правоохоронці встановили двох чоловіків, яких камери відеоспостереження зафіксували поруч з померлим. Їх доставили в управління поліції. У одного з доставлених виявили мобільний телефон потерпілого, його затримали в порядку статті 208 КПК України.

Додамо, президент України Петро Порошенко закликав якомога швидше встановити винних у смерті Бухтатого, тіло якого було знайдено в четвер вранці на вулиці Багговутівській в Києві. Бухтатий працював головним консультантом Головного департаменту інформаційної політики АПУ.

Нагадаємо, в Києві на вулиці Багговутівській сьогодні вранці, 14 березня, було знайдено тіло чоловіка.

Порошенко закликав встановити винуватців смерті співробітника АП У Києві знайшли тіло співробітника Адміністрації президента
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