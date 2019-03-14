У Києві знайшли тіло співробітника Адміністрації президента

Фото (kyiv.npu.gov.ua)

Тіло чоловіка було виявлено вранці на вулиці Багговутівській

У Києві на вулиці Багговутівській сьогодні вранці, 14 березня, було знайдено тіло чоловіка. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила прес-офіцер Шевченківського управління поліції в місті Київ Ганна Зубрева.

За її словами, тіло направлено на судово-медичну експертизу.

"Зараз ця інформація перевіряється (має загиблий стосунок до Адміністрації президента, - ред.). Тіло чоловіка було виявлено вранці на вулиці Багговутівській. В даний час тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи", - сказала вона, додавши, що вже проведено огляд місця події, на даний момент затриманих немає.

За даними "Громадського радіо", поблизу недобудованої церкви, знайшли тіло співробітника Адміністрації президента Олександра Бухтатого. Згідно з інформацією на сайті Адміністрації президента України, Бухтатий працював головним консультантом Головного департаменту інформаційної політики АПУ.

Додамо, що в поліції Києва повідомили, що згідно з попереднім висновком судмедексперта слідів насильницької смерті не виявлено. Попередня причина смерті буде встановлена після розтину, а остаточна - після проведення судово-медичної експертизи.

Фото (kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше поліція Києва почали кримінальне провадження за фактом підпалу автомобіля депутата Київради, який стався вночі 12 лютого.