Підозрюваного у нападі на співробітника АП арештували

Фото: підозрюваний на засідання суду (kyiv.gp.gov.ua)

Зловмисника арештовано без права внесення застави на 60 діб

Шевченківський райсуд столиці задовольнив клопотання Київської місцевої прокуратури №10 та заарештував на 60 діб іноземця, який підозрюється у розбійному нападі на співробітника Адміністрації президента України, після якого потерпілий помер. Про це повідомляж РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.

Як зазначається, 25-річному громадянину Вірменії інкримінують ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством небезпечним для життя особи, яка зазнала нападу). Особу другого нападника встановлюють.

Як повідомлялося, увечері 13 березня на вулиці Багговутівській у Києві підозрюваний та його спільник напали на незнайомого їм чоловіка, кілька разів вдарили його по голові, відібрали телефон та банківські картки. Вранці тіло потерпілого знайшли перехожі. Загиблим чоловіком виявився співробітник Адміністрації президента.

Фото: засідання суду (kyiv.gp.gov.ua)

РБК-Україна писало, що попередньою причиною смерті співробітника Адміністрації президента України Олександра Бухтатого є хронічна ішемічна хвороба серця.

Нагадаємо, за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури №10 слідчими поліції оголошено підозру 25-річному громадянину Республіки Вірменія у вчиненні розбійного нападу на співробітника адміністрації президента Олександра Бухтатого.