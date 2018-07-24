Карплюк йде з посади мера Ірпеня

Карплюк складе повноваження міського голови 2 серпня 2018

Мер міста Ірпінь Володимир Карплюк 2 серпня 2018 року складе повноваження міського голови. Про це Карплюк написав на своїй сторінці у Facebook.

Так, він зазначив, що прийняв рішення 2 серпня 2018 року скласти повноваження Ірпінського міського голови.

Нагадаємо, ще в 2016 році генеральний прокурор Юрій Луценко повідомляв, що міський голова Бучі Анатолій Федорук та мер Ірпеня Володимир Карплюк протягом шести років незаконно відводили у власність земельні ділянки свого оточення.

За словами Луценка, в рамках справи про розкрадання 890 га лісу підрозділи ГПУ, СБУ і МВС було проведено обшуки за 31 адресою, в тому числі і за місцем проживання мерів Бучі та Ірпеня.

"Підозрювані посадові особи протягом 2006-2012 років незаконно відвели у власність земельні ділянки свого оточення і потрібним людям з Києва", - повідомляв генпрокурор.

Крім того, як писало РБК-Україна, начальник департаменту ГПУ з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Володимир Гуцуляк під час брифінгу в 2016 році заявив про розслідування надання у власність 14 га земель.

"Розслідується надання у власність 14 га, які були передані 141 підставній особі, а потім передані Ігоря Калетника (колишньому першому заступнику голови парламенту, - ред.). Обшуки йдуть, але я можу констатувати їх ефективність. Ці землі спочатку виводили, а потім передавалися підставним особам, а пізніше передавали в користування посадовим особам, а також їх родичам ", - сказав Гуцуляк.