ГПУ анонсувала підозру кандидату у нардепи

Фото: Володимир Карплюк (facebook.com)

Екс-мера Ірпеня підозрюють у кримінальному провадженні за ч.4 ст. 191

Генеральна прокуратура України (ГПУ) підготувала підозру екс-меру Ірпеня, кандидату у народні депутати, Володимиру Карплюку, і запросила його на її вручення 19 липня. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-секретаря генпрокурора Ларису Сарган у Facebook.

Його підозрюють у кримінальному провадженні за ч.4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах).

"Сьогодні на 12:00 до Генеральної прокуратури для вручення підозри та інших процесуальних дій запрошений колишній голова міста Ірпінь Володимир Карплюк", - написала вона.

До цього, Карплюк писав, що інформація про підозру є фейковою.

"Інформація про це є провокацією з боку політичних опонентів, поширена виключно у ЗМІ та не підтверджена на сайті Генпрокуратури України", - писав він у Facebook.

Нагадаємо, директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив про нові кримінальні провадження, у яких фігурують народні депутати. За словами Труби, справи перебувають на початковій стадії, в розробці.

РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський заявив про ще одну масштабну схему в оборонній сфері. За його словами, впродовж п'яти років спецекспортери у оборонній сфері перерахували на офшорні рахунки 30 млн долларів.