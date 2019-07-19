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ГПУ анонсувала підозру кандидату у нардепи

Новини » Надзвичайні події    19.07.2019 - 08:44
ГПУ анонсувала підозру кандидату у нардепи
Фото: Володимир Карплюк (facebook.com)

Екс-мера Ірпеня підозрюють у кримінальному провадженні за ч.4 ст. 191

Генеральна прокуратура України (ГПУ) підготувала підозру екс-меру Ірпеня, кандидату у народні депутати, Володимиру Карплюку, і запросила його на її вручення 19 липня. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-секретаря генпрокурора Ларису Сарган у Facebook.

Його підозрюють у кримінальному провадженні за ч.4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах).

"Сьогодні на 12:00 до Генеральної прокуратури для вручення підозри та інших процесуальних дій запрошений колишній голова міста Ірпінь Володимир Карплюк", - написала вона.

ГПУ анонсувала підозру кандидату у нардепи

До цього, Карплюк писав, що інформація про підозру є фейковою. 

"Інформація про це є провокацією з боку політичних опонентів, поширена виключно у ЗМІ та не підтверджена на сайті Генпрокуратури України", - писав він у Facebook.

ГПУ анонсувала підозру кандидату у нардепи

Нагадаємо, директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив про нові кримінальні провадження, у яких фігурують народні депутати. За словами Труби, справи перебувають на початковій стадії, в розробці.

РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський заявив про ще одну масштабну схему в оборонній сфері. За його словами, впродовж п'яти років спецекспортери у оборонній сфері перерахували на офшорні рахунки 30 млн долларів.

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