Обвинувачення у справі Мангера називає дії адвокатів "затягуванням"

Фото: Владислав Мангер (РБК-Україна)

Сьогодні суд в черговий раз переніс розгляд апеляційних скарг

Сторона обвинувачення у справі Владислава Мангера, якого підозрюють у замовленні вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк, вважає дії адвокатів підозрюваного навмисним затягуванням. Про це після засідання суду розказав прокурор по справі Петро Боян, передає кореспондент РБК-Україна.

На питання про те, чи не є затягуванням поведінка адвокатів, прокурор відповів ствердно і розказав, в чому полягала суть їх апеляційної скарги.

"Ми хотіли просити постановити нову ухвалу у вигляді тримання під вартою без застави для Мангера", - додав прокурор.

Нагадаємо, сьогодні Київський апеляційний суд Києва в черговий раз відклав розгляд апеляційних скарг на запобіжний захід Мангеру на 4 березня.

Окрім того, сьогодні Київський апеляційний суд Києва не задовольнив відвід прокурорам у засіданні з розгляду апеляційних скарг на запобіжний захід Мангеру.

Генпрокуратура 19 лютого подала апеляцію на рішення суду про обрання запобіжного заходу Мангеру.