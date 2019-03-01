Обвинувачення у справі Мангера називає дії адвокатів "затягуванням"

Сьогодні суд в черговий раз переніс розгляд апеляційних скарг
Сторона обвинувачення у справі Владислава Мангера, якого підозрюють у замовленні вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк, вважає дії адвокатів підозрюваного навмисним затягуванням. Про це після засідання суду розказав прокурор по справі Петро Боян, передає кореспондент РБК-Україна.
На питання про те, чи не є затягуванням поведінка адвокатів, прокурор відповів ствердно і розказав, в чому полягала суть їх апеляційної скарги.
"Ми хотіли просити постановити нову ухвалу у вигляді тримання під вартою без застави для Мангера", - додав прокурор.
Нагадаємо, сьогодні Київський апеляційний суд Києва в черговий раз відклав розгляд апеляційних скарг на запобіжний захід Мангеру на 4 березня.
Окрім того, сьогодні Київський апеляційний суд Києва не задовольнив відвід прокурорам у засіданні з розгляду апеляційних скарг на запобіжний захід Мангеру.
Генпрокуратура 19 лютого подала апеляцію на рішення суду про обрання запобіжного заходу Мангеру.