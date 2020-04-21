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Американські біржі знижуються після краху нафтового ринку

Новини » Фінансова криза 2020     21.04.2020 - 18:32
Американські біржі знижуються після краху нафтового ринку
Фото: Dow Jones (dowjones.com)

Падіння цін на нафту може свідчити про більш глибокі проблеми

Уолл-стріт у вівторок, 21 квітня, знижується другий день поспіль, оскільки падіння цін на нафту в США і погані прогнози річного прибутку компаній віщують найбільший економічний спад з часів Великої депресії, спричинений спалахом коронавірусу. Про це повідомляє агентство Reuters.

Індекс Dow Jones знизився на 4 1,86% до 23 210,49, індекс S&P 500 впав на 2,07% до 2764,73, а Nasdaq Composite знизився на 2,35% до 8 359,96.

Ф'ючерс на Brent з постачанням в червні падав протягом дня до 18,10 доларів, найнижчого рівня з листопада 2001 року, і торгується рівні 19,95 доларів, що на 22% нижче вчорашнього закриття.

Червневий контракт на американську нафту марки WTI знизився на 23,7% до 15,60 доларів за барель. Травневий ф'ючерс повернувся в позитивну зону і торгується близько 4 доларів за барель після падіння до мінус 40 доларів в понеділок.

Власники травневого контракту опинилися у безпрецедентному становищі, коли їм доводилося доплачувати покупцям, згодним забрати фізичні обсяги нафти. Очікується, що основний центр зберігання в США в Кушингу, штат Оклахома, пункт доставки нафти з американського контракту на WTI, буде заповнений протягом декількох тижнів.

Президент США Дональд Трамп у вівторок закликав уряд надати допомогу для нафтогазової промисловості США, назвавши крах понеділка "фінансовим тиском" і закликавши зупинити імпорт з Саудівської Аравії.

Майже всі основні субіндекси S&P 500 впали, енергетичний індекс знизився в сьомий раз за вісім сесій після того, як контракт WTI впав нижче нуля.

Після обвалу червневих ф'ючерсних контрактів інвестори стали побоюватися масштабів економічного збитку від масштабних обмежувальних по блокуванню, які зупинили ділову активність і викликали мільйони звільнень.

Індекс S&P 500 піднявся більш ніж на 25% порівняно з березневим мінімумом, стимульований трильйонами доларів, але як і раніше залишається майже на 17% нижче свого рекордного максимуму.

Число заявок на допомогу з безробіття в США за останній місяць склало 22 мільйонів, оскільки американський бізнес зробив радикальні заходи щодо зниження витрат, щоб витримати спад.

Нагадаємо, торги по травневого ф'ючерсу на WTI в понеділок, 20 квітня, завершилися на рівні мінус 37,63 доларів за барель, а мінімум був зафіксований на рівні мінус 40,32 доларів.

Після падіння цін на нафту президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що його адміністрація розглядає питання про припинення імпорту саудівської нафти сирої, щоб допомогти американській промисловості з видобутку нафти.

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