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Нафта в США торгується нижче нуля після рекордного обвалу

Новини » Фінансова криза 2020     21.04.2020 - 10:27
Нафта в США торгується нижче нуля після рекордного обвалу
Фото: видобуток нафти (OilNow)

Через переповненість сховищ нафта не знаходить покупців

Ціни на нафту у США у вівторок, 21 червня, знову знаходяться нижче нуля після історичного обвалу, коли травневий ф'ючерс на нафту WTI в понеділок впав до мінус 40 доларів за барель. Про це повідомляє агентство Reuters.

Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) з поставкою в травні варто мінус 4,43 долара за барель в 10:20 за київським часом після того, як на попередній сесії торги завершилися на рівні мінус 37,63 доларів за барель, а мінімум був зафіксований на рівні мінус 40,32 доларів.

Травневий контракт закінчується у вівторок, а більш активний червневий контракт виріс на 4,6% до 21,37 доларів за барель.

Нафту марки Brent з поставкою в червні впала на 3,8%, до 24,60 доларів за барель.

Безпосередньою причиною рекордного падіння цін на нафту стало те, що фьючерсний контракт на нафту WTI з поставкою в травні закінчується 21 травня. Зазвичай інвестори продають свою папір, термін якої закінчується, покупцям, які хочуть отримати фізичну нафту, а потім купують червневий контракт з мінімальною різницею в ціні між ними. Однак через переповненість сховищ нафту не знаходить покупців. Нафтопереробні заводи споживають набагато менше сирої нафти, ніж зазвичай, тому сотні мільйонів барелів хлинули в сховища по всьому світу. Торговці найняли суду тільки для того, щоб поставити їх на якір для зберігання. Рекордні 160 мільйонів барелів знаходяться в танкерах по всьому світу.

В даний час очікується, що основний центр зберігання в США в Кушингу, штат Оклахома, пункт доставки американського контракту на нафту WTI, буде заповнений протягом декількох тижнів.

Після падіння цін на нафту президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що його адміністрація розглядає питання про припинення імпорту саудівської нафти сирої, щоб допомогти американській промисловості з видобутку нафти.

"Сьогодні абсолютно очевидно, що основною проблемою на ринку є перенасичення в Сполучених Штатах і брак сховищ", - сказав Майкл Маккарті, головний ринковий стратег CMC Markets у Сіднеї.

Зіткнувшись з ситуацією, Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники, включаючи Росію, (ОПЕК+) домовилися скоротити видобуток на 9,7 млн барелів на добу (барелів на добу). Але це відбудеться не раніше травня, і розмір скорочення не є достатньо великим, щоб відновити ринковий баланс.

Нагадаємо, 20 квітня вперше в історії ціна на нафту стала мінусовій - вартість нафти марки WTI з поставкою в травні знизилась до мінус 37,63 доларів за барель

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки після стрімкого падіння ціни на нафту заповнять свої стратегічні сховища.

Україна може запропонувати світу свої сховища для зберігання нафти, - Вітренко США заповнять сховища після падіння цін на нафту
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