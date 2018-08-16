Обвал мосту в Італії: під завалами можуть перебувати ще 10-20 осіб

В результаті обвалу мосту в Італії загинули 39 людей

Під завалами мосту, що обвалився в Італії, можуть перебувати ще 10-20 осіб. Про це заявив головний прокурор Генуї Франческо Коцці, повідомляє La Stampa.

За даними Коцці, в результаті обвалу мосту в Італії, який стався вдень 14 серпня в Генуї, загинули 39 людей, ще 15 поранені, 9 з них знаходяться у важкому стані.

"Там (під завалами, - ред.) можуть бути 10-20 зниклих без вести", - сказав він.

Крім того, глава італійської Лігурії Джованні Тоті зазначив, що число загиблих "значно вище, ніж зазначено".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що поліція Італії підтвердила інформацію про 38 загиблих в результаті обвалу мосту в Італії. На даний момент пошукові роботи тривають.

Відзначимо, за даними українського консульства в Мілані, в префектурі міста Генуя двоє українців постраждали в результаті обвалення моста.

Крім того, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте оголосив надзвичайний стан у місті Генуї та його околицях через обвал мосту. Він прийняв таке рішення на прохання місцевої влади.