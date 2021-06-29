Обвал багатоповерхівки в Майамі: кількість жертв збільшилася до 11

Кількість жертв в результаті обвалу багатоповерхівки в Майамі (США, штат Флорида) збільшилася до 11. При цьому 150 осіб все ще вважаються зниклими безвісти.

Пошуково-рятувальні групи виявили ще два тіла в бетонних і сталевих уламках зруйнованої багатоповерхівки у Флориді в понеділок. В результаті чого число загиблих склало 11 осіб, 150 осіб як і раніше вважаються зниклими безвісти.

Роботам рятувальників завадила сильна злива. Плити з цементу стали ще важче і ускладнює пошук людей в уламках.

Роботи з пошуку зниклих тривають вже чотири дні. Багатоповерхівка впала 24 червня, коли більшість жителів спали. Деякі родичі зниклих безвісти надали владі зразки ДНК, щоб пошуки проходили швидше. Також членам сімей дозволили відвідати місце трагедії в неділю.

"У нас є люди, які чекають, чекають і чекають. Це болісно",- сказала мер округу Майамі Даніелла Левін.

Вона каже, що рідні та близькі все ще сподіваються на порятунок, хоча рятувальники можуть знайти тільки частини тіл.

Рятувальні команди використовують для пошуків підйомні крани, собак і інфрачервоні сканери, щоб визначити ознаки життя в руїнах, хоча надії на це зменшуються з кожним днем.

Помічник начальника пожежної охорони Майамі-Дейд Рейд Джадаллах сказав, що робітники виявили досить великі порожнечі, щоб дає шанс постраждалим залишитися в живих.

"Не можна сказати, що ми когось там бачили, але ми ще не дійшли до самого дна",-сказав він.

Він також додав, рятувальники чули деякі звуки, такі як постукування або дряпання, які могли видавати ті, що вижили. Однак визнав, що вони також могли бути викликані переміщенням металу.

Відзначається, що в пошукові групи входять фахівці, надіслані з Ізраїлю і Мексики. Причина обвалу досі з'ясовується.

