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Кількість жертв обвалення багатоповерхівки в Майамі зросла до 9

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Майямі, Неділя 27 червня 2021 18:37
Кількість жертв обвалення багатоповерхівки в Майамі зросла до 9 Фото: обвалення багатоповерхівки в Майамі (twitter.com/MiamiDadeFire)
Автор: РБК-Україна

Число жертв обвалення багатоповерхівки в Майамі (США, штат Флорида) зросло до 9 осіб. У ніч на неділю з-під завалів дістали ще чотири тіла.

Про це повідомила мер округу Майамі-Дейд Даніелла Левін Кава, передає ABC.

За її словами, з місця обвалення були витягнуті ще чотири тіла, а також "додаткові людські останки". Крім того, один з постраждалих помер у лікарні. При цьому зниклими безвісти вважаються 156 осіб. Офіційна причина обвалення досі не встановлена.

"Нашим головним пріоритетом як і раніше є пошуково-рятувальні операції і порятунок всіх, кого ми можемо", - додала мер.

Нагадаємо, багатоповерхівка обрушилася в ніч на 24 червня в районі Серфсайд. Дванадцятиповерховий будинок був побудований в 1981 році, в ньому більше 130 квартир.

Американський президент Джо Байдена в зв'язку з інцидентом оголосив режим надзвичайної ситуації у Флориді.

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