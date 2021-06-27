Кількість жертв обвалення багатоповерхівки в Майамі зросла до 9
Число жертв обвалення багатоповерхівки в Майамі (США, штат Флорида) зросло до 9 осіб. У ніч на неділю з-під завалів дістали ще чотири тіла.
Про це повідомила мер округу Майамі-Дейд Даніелла Левін Кава, передає ABC.
За її словами, з місця обвалення були витягнуті ще чотири тіла, а також "додаткові людські останки". Крім того, один з постраждалих помер у лікарні. При цьому зниклими безвісти вважаються 156 осіб. Офіційна причина обвалення досі не встановлена.
"Нашим головним пріоритетом як і раніше є пошуково-рятувальні операції і порятунок всіх, кого ми можемо", - додала мер.
Нагадаємо, багатоповерхівка обрушилася в ніч на 24 червня в районі Серфсайд. Дванадцятиповерховий будинок був побудований в 1981 році, в ньому більше 130 квартир.
Американський президент Джо Байдена в зв'язку з інцидентом оголосив режим надзвичайної ситуації у Флориді.