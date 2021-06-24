Обвалення житлового будинку в Маямі: Байден запропонував місцевій владі допомогу
Президент США Джо Байден запропонував владі Маямі допомогу федерального уряду в ліквідації наслідків обвалення житлової багатоповерхівки. Американський лідер пообіцяв пізніше повернутися до цієї події.
Про це повідомила мер Маямі Даніелла Лавін Кава.
Вона зазначила, що провела телефонну розмову з Байденом і він пообіцяв допомогу федерального уряду в усуненні наслідків обвалення 12-поверхового житлового будинку.
"Ми продовжуємо працювати з місцевими, державними і федеральними агентствами, оскільки ми реагуємо на цю трагедію і робимо все можливе, щоб підтримати постраждалі сім'ї", - додала мер міста.
Байден також повідомив на брифінгу в Білому домі, що підтримує контакт з владою Маяміі пообіцяв пізніше докладніше торкнутися цієї події.
Нагадаємо, в ніч на 24 червня багатоповерховий житловий будинок обрушився в передмісті Маямі. В результаті події загинула одна людина, постраждали понад 30.