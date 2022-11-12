Собирал данные о военных для РФ в госпитале. СБУ задержала мобилизованного под Ровно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

Для задержания агента была произведена многоэтапная спецоперация.

Как установило следствие, по заданию своего "куратора", указанный мобилизованный военнослужащий собирал информацию разведывательного характера о силах, средствах, наличии новейшего вооружения и численности личного состава одной из воинских частей Ровенской области.

"Находясь в одном из госпиталей региона, изменник инициативно собрал и предоставил представителям РФ личные данные и количество военнослужащих, находившихся на стационарном лечении в указанном заведении. Для этого злоумышленник использовал мессенджер Telegram", - рассказали в спецслужбе.

Сотрудники СБУ задержали вражеского приспешника при попытке очередной передачи разведданных в РФ.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК Украины "Государственная измена".