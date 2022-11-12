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Собирал данные о военных для РФ в госпитале. СБУ задержала мобилизованного под Ровно

Новина українською →
Ровно, Суббота 12 ноября 2022 13:35
Собирал данные о военных для РФ в госпитале. СБУ задержала мобилизованного под Ровно Фото: СБУ задержала мобилизованного под Ровно, собиравшего данные для РФ (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталия Гурковская

В Ровенской области СБУ задержала агента РФ, передавшего врагу данные о военнослужащих региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Для задержания агента была произведена многоэтапная спецоперация.

Как установило следствие, по заданию своего "куратора", указанный мобилизованный военнослужащий собирал информацию разведывательного характера о силах, средствах, наличии новейшего вооружения и численности личного состава одной из воинских частей Ровенской области.

"Находясь в одном из госпиталей региона, изменник инициативно собрал и предоставил представителям РФ личные данные и количество военнослужащих, находившихся на стационарном лечении в указанном заведении. Для этого злоумышленник использовал мессенджер Telegram", - рассказали в спецслужбе.

Сотрудники СБУ задержали вражеского приспешника при попытке очередной передачи разведданных в РФ.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК Украины "Государственная измена".

Как сообщалось, СБУ разоблачила на Буковине интернет-агитатора, распространявшего дезинформацию о ситуации в регионе. Предатель напрямую сотрудничал с российским пропагандистом Соловьевым.

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Служба безопасности Украины
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