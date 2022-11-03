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Обстрелял дом в Чернигове. Суд оставил в силе обвинительный приговор военному РФ

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Киев, Четверг 03 ноября 2022 15:44
Обстрелял дом в Чернигове. Суд оставил в силе обвинительный приговор военному РФ Фото: апелляционный суд подтвердил приговор оператору-наводчику ВС РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Апелляционный суд подтвердил приговор оператору-наводчику ВС РФ в виде 10 лет лишения свободы, который вел обстрел жилого дома в Чернигове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

По публичному обвинению прокуроров Черниговской областной прокуратуры оператор-наводчик 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе 41-й общевойсковой армии вооруженных сил РФ приговорен к 10 годам лишения свободы. Черниговским апелляционным судом оставлен без изменений приговор первого инстанции.

В суде доказано, что оператор-наводчик 26 февраля 2022 обстрелял осколочно-фугасным снарядом калибра 125 мм жилой многоэтажный дом в городе Чернигове, который не использовался для военной цели. В результате обстрела отдельные жилые помещения дома полностью разрушены.

Ранее мы писали, что Новозаводской районный суд города Чернигова осудил двух военных РФ за то, что они избивали и издевались над жителями Черниговской области.

Также напомним, что в Киевской области военнослужащий РФ осужден на 9 лет лишения свободы за то, что приказывал грабить мирных жителей и разрушать их дома.

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